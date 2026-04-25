“5억불 융통”…NYT, 내부문서 입수 머스크 소유 다른 회사에도 자금 지원

[헤럴드경제=조용직 기자] 일론 머스크가 자신이 최고경영자(CEO)로 재직 중인 항공우주 기업 스페이스X에서 수천억 원을 개인적으로 빌리는가 하면 자신의 또 다른 회사에 자금을 융통해준 사실이 확인됐다.

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시간) 기업 내부 자료와 관계자 증언을 확보해 분석한 결과 머스크가 2018~2020년 총 세 차례에 걸쳐 스페이스X에서 5억달러(약 7388억원)를 빌렸다고 보도했다.

금리는 1% 미만일 때도 있었고, 약 3%로 책정되기도 했다. 당시 시중은행의 우대금리가 5% 수준이었던 것을 고려하면 훨씬 유리한 조건으로 돈을 빌린 셈이다. 담보는 스페이스X 주식이었으며, 상환 기간은 10년이었다.

내부 문서에 따르면 이 대출은 CEO를 위해 특별히 실행된 것으로, 승인 주체는 공개되지 않았다. 머스크가 이 돈을 어디에 사용했는지도 명시되지 않았다. 머스크는 2021년 말 이중 대출금과 이자 1400만 달러를 상환한 것으로 나타났다.

머스크는 개인적으로 대출을 받은 데 그치지 않고 자신이 이끄는 다른 기업에서 현금이 바닥났을 때도 스페이스X에서 자금을 융통했다.

전기차 업체 테슬라, 자신이 대주주로 있는 태양광 에너지 기업 솔라시티, 인공지능 벤처기업 xAI가 모두 스페이스X에서 돈을 빌렸다.

2008년 금융위기 당시 테슬라가 위험에 직면하자 스페이스X에서 2000만 달러를 조달했고, 2015년에는 부도 위험이 크다는 평가를 받은 솔라시티 회사채를 스페이스X가 매입하는 방식으로 2억5500만 달러를 투입했다. 가장 최근에는 스페이스X가 xAI를 인수했다.

NYT는 이 같은 행태를 두고 “머스크는 1억 달러가 필요할 때 은행에 전화하는 대신 스페이스X를 찾았다”며 “지난 20년간 스페이스X를 마치 돼지 저금통처럼 사용해왔다”고 지적했다.

이처럼 머스크가 자신의 기업을 통해 또 다른 기업을 지원하는 일은 예전부터 여러 차례 확인됐다. 블룸버그 통신은 최근 보도를 통해 스페이스X가 테슬라의 고가 픽업트럭 모델인 사이버트럭 1279대를 사들여 판매 실적을 견인했다는 사실을 밝히기도 했다.

이 같이 스페이스X를 통해 자금 융통을 하는 방식은 비장상사였기 때문에 가능했던 것으로 보인다. 스페이스X는 오는 6월 상장을 앞두고 있다.