24일 성수동 사회적경제 기업 ‘아지오’오픈 행사 참석 청각장애인 자립 응원 금남시장·금호23구역 방문하여 주민 여론 청취 및 5대 핵심 건의사항 전달 동북선 금호역 연장, 삼표부지 내 ‘컬처허브’ 조성 등 성동구 미래 비전 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 유보화 성동구청장 후보는 24일 오후 성수동에서 열린 수제화 사회적경제기업 ‘아지오(AGIO) 성수점’의 오픈 세레모니에 참석했다.

청각장애인들이 주축이 되어 구두를 제작하는 ‘아지오’는 과거 문재인 전 대통령의 낡은 구두로 화제가 됐던 기업이다.

이날 행사에는 정청래, 유시민 등 주요 인사들이 함께 참석하여 수제화 산업의 부흥과 장애인 자립을 응원하는 사진찍기 행사를 진행했다.

특히, 유보화 성동구청장 후보는 성수동의 지역 특색인 수제화 산업과 사회적 기업의 결합을 강조하며 ‘아지오’를 널리 알리는 데 적극적인 역할을 수행했다.

금남시장·재개발 현장 방문... “현장의 목소리를 시정에 반영할 것”

아지오 오픈 행사 이후 정원오 후보와 유보화 후보는 금남시장과 금호23재개발 구역으로 이동하여 본격적인 현장소통 행보를 이어갔다. 두 후보는 금남시장에서 상인 및 주민들과 만나 지역 경제 활성화 방안에 대한 의견을 나누었다. 이어 금호23구역을 방문해 재개발 추진 현황을 점검하고 주민들의 고충을 직접 청취했다.

금호23구역은 최근 신속통합기획 재개발사업 후보지로 입안 요청된 지역으로, 유 후보는 이에 대한 서울시의 적극적인 검토를 건의했다.

유보화 후보, 성동구 발전을 위한 ‘5대 핵심 건의사항’ 전달

이 자리에서 유보화 후보는 성동구의 미래를 바꿀 5대 당면 현안을 정원오 서울시장 후보에게 공식 전달, 서울시 차원의 전폭적인 지원을 요청했다.

[주요 건의 내용]

▷동북선 경전철 금호역(3호선) 연장: 왕십리역에서 종점 처리되는 노선을 금호역까지 연장해 성동 남북축 교통망을 완성하고 강남·도심 접근성 개선 ▷금호23구역 재개발 신속 추진: 신속통합기획 후보지 선정 및 사업의 조속한 입안 요청. ▴체비지 내 노후 공공시설 신·개축 허용: 도서관, 체육시설 등 노후 시설의 현대화를 위한 서울시 조례 개정 건의 ▷시설물 관리 권한 자치구 이양: 한강 둔치, 서울숲, 주요 간선도로 등의 관리 권한을 자치구로 일원화하여 ‘현장 중심’ 행정 혁신 실현 ▷삼표부지 공공기여를 통한 ‘컬처허브’ 조성: 현금 공공기여를 활용해 서울숲 주차장 부지에 2000석 규모의 다기능 복합공연장 건립.

유보화 후보는 “성동구는 급격한 변화의 중심에 있지만, 여전히 교통과 주거 환경에서 해결해야 할 숙제가 많다”며 “서울시와 긴밀히 협력하여 성동구민의 삶의 질을 획기적으로 높이겠다”고 강조했다.

이에 정원오 서울시장 후보는 “전달받은 건의사항들을 면밀히 검토하여 성동구가 서울의 핵심 거점으로 고르게 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 화답했다.