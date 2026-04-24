24일 성수동 사회적경제 기업 ‘아지오’오픈 행사 참석 청각장애인 자립 응원

금남시장·금호23구역 방문하여 주민 여론 청취 및 5대 핵심 건의사항 전달

동북선 금호역 연장, 삼표부지 내 ‘컬처허브’ 조성 등 성동구 미래 비전 제시

아지오 행사에 참여한 정청래 대표, 정원오 서울시장 후보, 유보화 성동구청장 후보 등
아지오 행사에 참여한 정청래 대표, 정원오 서울시장 후보, 유보화 성동구청장 후보 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 유보화 성동구청장 후보는 24일 오후 성수동에서 열린 수제화 사회적경제기업 ‘아지오(AGIO) 성수점’의 오픈 세레모니에 참석했다.

청각장애인들이 주축이 되어 구두를 제작하는 ‘아지오’는 과거 문재인 전 대통령의 낡은 구두로 화제가 됐던 기업이다.

이날 행사에는 정청래, 유시민 등 주요 인사들이 함께 참석하여 수제화 산업의 부흥과 장애인 자립을 응원하는 사진찍기 행사를 진행했다.

특히, 유보화 성동구청장 후보는 성수동의 지역 특색인 수제화 산업과 사회적 기업의 결합을 강조하며 ‘아지오’를 널리 알리는 데 적극적인 역할을 수행했다.

금남시장·재개발 현장 방문... “현장의 목소리를 시정에 반영할 것”

아지오 오픈 행사 이후 정원오 후보와 유보화 후보는 금남시장과 금호23재개발 구역으로 이동하여 본격적인 현장소통 행보를 이어갔다. 두 후보는 금남시장에서 상인 및 주민들과 만나 지역 경제 활성화 방안에 대한 의견을 나누었다. 이어 금호23구역을 방문해 재개발 추진 현황을 점검하고 주민들의 고충을 직접 청취했다.

금호23구역은 최근 신속통합기획 재개발사업 후보지로 입안 요청된 지역으로, 유 후보는 이에 대한 서울시의 적극적인 검토를 건의했다.

유보화 성동구청장 후보(왼쪽)가 정원오 성동구청장 후보에게 전달 사항을 전했다.
유보화 성동구청장 후보(왼쪽)가 정원오 성동구청장 후보에게 전달 사항을 전했다.

유보화 후보, 성동구 발전을 위한 ‘5대 핵심 건의사항’ 전달

이 자리에서 유보화 후보는 성동구의 미래를 바꿀 5대 당면 현안을 정원오 서울시장 후보에게 공식 전달, 서울시 차원의 전폭적인 지원을 요청했다.

[주요 건의 내용]

▷동북선 경전철 금호역(3호선) 연장: 왕십리역에서 종점 처리되는 노선을 금호역까지 연장해 성동 남북축 교통망을 완성하고 강남·도심 접근성 개선 ▷금호23구역 재개발 신속 추진: 신속통합기획 후보지 선정 및 사업의 조속한 입안 요청. ▴체비지 내 노후 공공시설 신·개축 허용: 도서관, 체육시설 등 노후 시설의 현대화를 위한 서울시 조례 개정 건의 ▷시설물 관리 권한 자치구 이양: 한강 둔치, 서울숲, 주요 간선도로 등의 관리 권한을 자치구로 일원화하여 ‘현장 중심’ 행정 혁신 실현 ▷삼표부지 공공기여를 통한 ‘컬처허브’ 조성: 현금 공공기여를 활용해 서울숲 주차장 부지에 2000석 규모의 다기능 복합공연장 건립.

유보화 후보는 “성동구는 급격한 변화의 중심에 있지만, 여전히 교통과 주거 환경에서 해결해야 할 숙제가 많다”며 “서울시와 긴밀히 협력하여 성동구민의 삶의 질을 획기적으로 높이겠다”고 강조했다.

이에 정원오 서울시장 후보는 “전달받은 건의사항들을 면밀히 검토하여 성동구가 서울의 핵심 거점으로 고르게 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 화답했다.


seouldream01@heraldcorp.com