[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 차영수 더불어민주당 강진군수 후보가 최근 국회 추경 심사 과정에서 민생예산 삭감을 시도한 국민의힘을 강하게 비판했다.

차영수 후보는 24일 보도자료를 통해 “국회를 통과해 집행을 앞둔 민생예산과 추경을 두고 국민의힘이 ‘포퓰리즘’과 ‘매표 행위’로 몰아세운 것은 지방 소멸 위기에 처한 강진군민과 지역민들에게 큰 실망을 안겼다”고 밝혔다.

특히 그는 국민의힘이 농어촌 기본소득과 고유가 피해지원금 증액안에 대해 ‘선거용 퍼주기’라며 반대했던 점을 지적하며 “재정 건전성을 명분으로 지방의 절박한 예산을 삭감하려 한 것은 수도권 중심 사고에서 비롯된 것”이라고 비판했다.

이어 “예산이 통과된 이후에도 정책 효과를 폄훼하는 태도는 지역 발전을 저해하는 행위”라며 “결국 피해는 지방과 농어촌 주민들에게 돌아갈 수밖에 없다”고 강조했다.

차 후보는 국민의힘의 지방 정책 기조에 대해서도 문제를 제기했다. 수도권 규제 완화, 지방 대학 및 연구개발(R&D) 지원의 수도권 편중, 지역화폐 예산 축소 시도 등을 사례로 들며 “이 같은 정책은 지역 격차를 심화시키는 결과를 초래했다”고 주장했다.

그는 “민주당과 정부가 확보한 농어촌 기본소득과 햇빛소득 예산이 강진군민에게 신속히 전달될 수 있도록 철저히 챙기겠다”며 “현장에서 체감할 수 있는 정책 집행에 집중하겠다”고 밝혔다.