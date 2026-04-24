정종복 기장군수, 2026 부산국제원자력산업전 참관 5~6월 여론조사 앞두고 ‘수용성 확보’등 행정력 집중

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 차세대 미래 에너지 산업의 핵심으로 떠오른 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 유치를 위해 안전성을 확인하고 전방위 홍보와 소통강화에 나섰다고 24일 밝혔다.

정종복 군수는 지난 23일 벡스코에서 열린 ‘2026 부산국제원자력산업전’을 직접 참관해, 한국원자력산업협회 노백식 부회장 등 관계자들과 면담하고 혁신형 SMR 모형을 관람했다. 이 자리에서 정 군수는 글로벌 원자력 산업의 최신 기술 동향과 소재·부품·장비 개발 현황을 집중적으로 점검했다.

이번 산업전에는 국내외에서 개발 중인 다양한 SMR 모형이 전시돼 방문객들이 전문가 설명을 통해 SMR 기술을 직접 보고 이해할 수 있도록 구성됐다. 특히 정 군수는 국내 독자 기술로 개발된 혁신형 SMR의 1/20 축소 모형을 면밀히 살폈고, 초도호기 도입에 따른 안전성 우려에 대해서도 현장 전문가 및 관계자들과 직접 질의응답을 나누며 이해도를 높였다.

현재 기장군은 경주시와 치열한 유치 경쟁을 벌이고 있다. 오는 5~6월 한국수력원자력(주)의 부지선정 여론조사가 예정된 가운데 최종 입지 선정에서 주민 수용성 평가가 결정적인 변수로 작용할 전망이다.

이에 기장군은 여론조사 전까지를 ‘SMR 유치 홍보 집중 기간’으로 설정하고, SMR의 개념·안전성은 물론 유치 성공 시 기대되는 지역 경제 활성화 효과와 주민 혜택 등을 상세히 알리는 데 행정력을 집중하고 있다.

지역 축제장과 읍·면 체육대회를 순회하는 등 대면 소통 방식의 전방위 홍보전도 함께 펼치고 있다. 이에 맞춰 제30회 기장멸치축제(4.24.~4.26.) 기간 중 대변항 일원에 전용 홍보 부스를 운영해 군민들의 알권리를 보장하고 유치 공감대를 형성하기 위한 밀착형 소통을 이어갈 방침이다.

정종복 기장군수는 “SMR 유치는 기장군이 글로벌 원자력 산업의 중심지로 도약할 수 있는 중요한 기회이다”라며 “군민들이 근거 없는 불안감을 갖지 않도록 SMR의 구조와 안전성에 대한 정확한 정보를 제공해 합리적인 판단이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.