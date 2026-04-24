“양국 간 경제적 협력 내용 포함…로비액 낮은 수준”

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡이 미국 행정부와 의회 로비를 통해 한국 정부를 압박했다는 주장과 관련해 24일 “사실이 아니다”라며 반박했다.

쿠팡은 이날 배포한 보도자료를 통해 “특히 안보와 관련한 논의가 있었다는 주장은 명백한 거짓”이라며 이 같은 입장을 밝혔다.

쿠팡은 “로비공개법(LDA) 보고서에 따르면 쿠팡의 로비 활동으로 한국, 대만, 일본 등 투자 및 무역 확대, 한국인 전문직 비자 확대 등 양국 간 경제적 협력에 관한 내용들이 포함돼 있다”며 “여기에 안보 관련 사안은 전혀 포함되지 않았다”고 강조했다.

그러면서 “쿠팡은 한미를 비롯한 여러 나라와의 AI 기술 혁신, 투자 및 고용 창출, 국가 간 커머스 확대 위한 소통에 집중하고 있다”고 했다.

쿠팡은 미국 본사인 쿠팡Inc의 올해 1분기 로비 규모가 낮은 수준이라는 점도 강조했다. 쿠팡은 “쿠팡 Inc가 공식적으로 제출한 1분기 보고서에 따르면 로비 지출액은 109만달러(약 16억원)”이라며 “미국 주요 기업들의 로비 지출액은 쿠팡보다 3~4배 높고 한국의 주요 대기업들과 비교해도 쿠팡의 로비 지출액이 낮은 수준”이라고 설명했다.

한편 미 연방 상원의 로비 공개법(LDA) 보고서에 따르면 쿠팡Inc의 로비 대상에는 미국 상·하원 등 연방 의회뿐 아니라 국무부와 재무부, 상무부 등 정부 기관이 로비 대상에 포함됐다. 미국 부통령과 대통령 비서실도 로비 대상에 올랐다.