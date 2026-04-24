[헤럴드경제=이상섭 기자] 에버랜드가 ‘세계 펭귄의 날’을 하루 앞둔 24일 경기도 용인시 에버랜드에서 멸종위기종인 펭귄과 해양생물 보호에 대한 메시지를 전하는 특별 프로그램을 진행했다.

이번 프로그램은 지구온난화와 해양오염, 서식지 변화 등으로 인해 멸종위기종이 된 펭귄 보호에 대한 의미를 고객들과 함께 나누기 위해 마련됐으며, 사전 온라인 이벤트를 통해 접수한 고객들의 동물 보호 메시지를 현장에 전시하는 캠페인도 함께 진행됐다.

이날 에버랜드 펭귄아일랜드에서는 주키퍼(사육사)들이 양미리가 올라간 케이크 등 펭귄들이 좋아하는 인리치먼트(행동풍부화) 간식을 선물하고 플라스틱 사용 줄이기, 양치컵 사용하기 등 펭귄들을 위해 직접 실천할 수 있는 일들을 설명하기도 했다. 이번 캠페인은 ‘세계 펭귄의 날’ 당일인 25일 11시 30분에도 진행된다.

한편 ‘세계 펭귄의 날’은 지구온난화와 서식지 파괴로 사라져가는 펭귄을 보호하기 위해 남극 펭귄이 번식을 마치고 먹이를 찾아 북쪽으로 이동하는 시기에 맞춰 4월 25일로 정해졌다.