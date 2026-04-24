[헤럴드경제=나은정 기자] 1분기 역대 최대 실적을 낸 SK하이닉스에 대해 노무라증권이 목표주가 234만원으로 20% 이상 상향 조정해 추가 상승 기대감을 키우고 있다.

노무라증권은 24일 보고서에서 SK하이닉스의 목표주가를 기존 193만원에서 234만원으로 21% 상향했다. 예상치를 웃도는 실적 흐름을 반영해 2026년과 2027년 영업이익(OP) 전망치를 각각 9%, 4% 올려 잡은 80조원(전년대비 +492%), 379조원(전년대비 +36%)으로 전망하면서다.

노무라는 올해 2분기 영업이익은 전분기 대비 79% 증가한 68조원에 이를 것으로 내다봤다. 이는 범용 D램과 낸드 가격이 각각 전분기 대비 51%, 65% 상승할 것이라는 전망에 따른 것이다. 연간 기준으로도 D램과 낸드 가격 상승률을 각각 166%, 206%에서 175%, 280%로 높였다.

노무라증권은 “메모리 업체들은 주요 고객들과 물량, 가격, 계약금 등에서 유리한 조건을 놓고 장기공급계약(LTA)을 논의 중”이라며 “이런 계약이 성공적으로 체결돼 메모리 산업의 새로운 비즈니스 모델로 자리 잡는다면 메모리 업체들의 높은 수익성은 중장기적으로 지속될 수 있을 것”으로 짚었다. 노무라는 이러한 움직임이 리스크 프리미엄을 낮추고 주가 재평가로 이어질 수 있다고 분석했다.

KB증권 역시 같은 날 SK하이닉스의 목표주가를 기존 190만원에서 200만원으로 올리며 상승 전망에 힘을 보탰다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 서버용 D램과 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 증가가 메모리 가격 상승을 견인할 것으로 봤다.

KB증권 역 올해 D램과 낸드 가격이 각각 지난해 대비 186%, 199% 상승할 것으로 전망하며, 이러한 상승 흐름이 하반기에도 이어질 것으로 예상했다.

한편 SK하이닉스의 올해 1분기 영업이익은 지난해 동기 대비 405.5% 증가한 37조6103억원으로 집계됐다. 매출액은 52조5763억원으로 198.1% 증가했다. 영업익과 매출 모두 분기 최대 기록이다.

SK하이닉스는 전날 1분기 실적 콘퍼런스콜에서 “다년 LTA가 안정적으로 정착될 경우 수요 가시성과 수익성을 기반으로 투자 효율성이 자연스럽게 개선될 것”이라고 내다봤다.

다만 환율은 변수로 꼽힌다. 원화가 달러 대비 강세를 보일 경우 SK하이닉스의 원화 기준 매출은 컨센서스 대비 실적에 하방 압력으로 작용할 수 있으며, 원화로 지급되는 고정비(급여 및 보너스)의 비중이 높아져 환율에 따른 비용 감소 효과는 제한적일 수 있다는 분석이다.