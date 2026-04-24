고용량 정맥주사 용법 안전성 평가 복약 편의성 강화…누적 8300만

GC녹십자웰빙은 주력 파이프라인인 인태반가수분해물 ‘라이넥(Laennec)주’(사진)의 만성 간질환 환자 대상 임상 3상 시험에서 모든 대상자의 투여를 완료했다고 24일 밝혔다.

이번 임상은 라이넥주의 용량 확대 및 투여 경로 확장을 위한 연구로, 연세대학교 의과대학 세브란스병원을 포함한 국내 18개 기관에서 다기관 임상으로 진행됐다. 특히 고용량 정맥주사(IV) 용법에 대한 안전성과 유효성을 집중적으로 평가해 임상적 근거를 확보하는 데 주력했다.

마지막 대상자 투여가 완료됨에 따라 GC녹십자웰빙은 주요 평가지표에 대한 데이터 분석에 착수한다. 회사는 최종 도출된 결과를 바탕으로 식품의약품안전처에 허가 변경 신청을 진행하고 상업화 전략을 본격화할 계획이다.

현재 라이넥주는 근육주사(IM)와 피하주사(SC) 용법만 보유하고 있다. 향후 정맥주사 용법이 추가되면 의료진은 환자의 상태에 최적화된 맞춤형 치료를 시행할 수 있으며, 환자의 복약 편의성과 병·의원 현장에서의 활용도가 높아질 것으로 전망된다.

GC녹십자웰빙 관계자는 “이번 임상 3상 투여 완료는 라이넥주의 시장 경쟁력을 격상시키기 위한 전략적 전환점”이라며 “용량 확대를 통해 확보될 데이터를 기반으로 치료 접근성을 넓히고 시장 점유율을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

지난 2005년 출시된 라이넥주는 만성 간질환 환자의 간 기능 개선 효과를 입증해 온 제품이다. 누적 생산량이 8300만도즈를 돌파하며 안전성과 유효성이 검증된 스테디셀러로 꼽힌다.

최은지 기자