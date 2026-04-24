소제지구 첫 분양, 일부 오션뷰 5월 1679가구 공급, 전국 청약

중흥건설그룹 중흥토건과 우미건설은 전남 여수시 소호동에 조성하는 ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’의 견본주택을 개관한다고 24일 밝혔다.

여수 소제 중흥S-클래스 우미린은 여수 소제지구의 첫 분양 단지로, 전라남도 여수시 소호동 828번지 일원 A3블록과 A4블록에 지하 5층~지상 25층, 총 21개 동, 84·109·135㎡(전용면적) 총 1679가구 규모다. 세부 주택형별로 살펴보면 A3블록 ▷84㎡ 878가구 ▷109㎡ 181가구 ▷135㎡ 36가구이며, A4블록 ▷84㎡ 584가구로 구성된다.

분양 일정은 5월 4일과 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 청약을 진행한다.

거주지 제한 없이 전국 청약이 가능하다. 여수시 소재 산업단지 종사자의 경우 특별공급이 적용될 예정이다. 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 비롯해 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제 등의 금융 혜택으로 수분양자들의 자금 부담을 낮췄다. 단지는 바다가 인접해 있어 일부 가구에서는 바다 조망이 가능하다. 단지 인근에는 밤바다를 감상하며 걸을 수 있는 바다 위 데크형 해안 산책로 소호동동다리가 있다.

또한 전 가구 남향 위주 배치를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다. 실내 골프연습장과 클라이밍 존을 비롯해 피트니스센터, 작은도서관, 바다 요가존, 게스트하우스, 트렘플린존 등 다양한 커뮤니티 시설도 들어설 예정이다.

교통 접근성도 뛰어나다. 22번 지방도와도 인접해 순천 방면으로 빠르게 이동할 수 있다. 여수국가산업단지와 여수공항 접근성도 좋고, KTX 여천역과 여수종합버스터미널 등을 이용하기에도 편리하다.

여수 소제지구는 여수시 소호동 일대 41만8000㎡ 부지에 조성되는 택지개발사업이다. 현재 공동주택용지를 비롯해 축구장 약 2.7개 규모의 상업·근린생활용지와 축구장 약 11개 규모의 공원 및 녹지공간 개발이 진행 중이다.

신혜원 기자