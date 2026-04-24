병원이 집으로 찾아간다…거동 불편 어르신 방문진료로 의료 공백 해소

[헤럴드경제(목포)=김경민기자]목포시가 거동이 불편해 의료기관 방문이 어려운 장기요양 수급자를 대상으로 방문 의료서비스를 제공하는 ‘장기요양 재택의료센터 시범사업’을 본격 운영하고 있다.

시는 목포시의료원(양방), 박관우한의원(한방)과 업무협약을 체결해 협력체계를 구축하고, 전문 인력 교육을 마친 뒤 지난 3월 27일부터 장기요양 재택의료센터 운영을 시작했다.

장기요양 재택의료센터는 의사·간호사·사회복지사로 구성된 다학제팀이 어르신 가정을 직접 방문해 진료와 처방, 간호 처치, 복약 지도, 복지서비스 연계 등 의료와 돌봄 서비스를 통합적으로 제공하는 사업이다.

대상자는 의사가 재택의료서비스가 필요하다고 판단한 경우 선정되며, 의사는 월 1회 이상 방문진료를 실시하고 간호사는 월 2회 이상 방문간호를 제공한다. 사회복지사는 상담을 통해 지역 돌봄 자원을 연계하는 등 어르신들의 일상생활 지원도 함께 이루어진다.

장기요양 재택의료서비스 이용 시에는 건강보험, 차상위·의료급여 등 자격에 따라 5~30%의 일부 본인부담금이 발생하며, 서비스 이용을 희망하는 경우 목포시의료원(양방), 박관우한의원(한방)에서 직접 상담과 신청을 할 수 있다.

김경희 목포시 보건소장은 “재택의료서비스는 거동이 불편한 어르신들이 익숙한 주거 환경에서 필요한 의료서비스를 받을 수 있어 질병 악화 방지와 불필요한 입원 감소에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지역 의료기관과 협력을 강화해 촘촘한 지역 의료 돌봄망을 구축하겠다”고 말했다.