웰니스·건강기능식품 중심 재편…K-라이프스타일 콘텐츠 강화

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점이 명동에서 성과를 검증한 식품 큐레이션존 ‘테이스트 오브 신세계(TASTE OF SHINSEGAE)’를 인천공항 1터미널(사진)로 확장했다고 24일 밝혔다.

명동점 ‘테이스트 오브 신세계’는 오픈 전후 6개월을 비교한 결과 식품 구매 고객 수가 4배, 매출은 30배 성장했다. 특히 입점 브랜드 상당수가 두 자릿수 매출 성장률을 기록했다. 일부 브랜드는 외국인 고객 반응 데이터를 기반으로 해외 진출을 검토하고 있다.

인천공항점은 웰니스·건강기능식품과 K-푸드를 중심으로 30여개 브랜드로 구성했다. ‘오쏘몰’·‘락토핏’·‘비타바움’ 등과 함께 식물성 멜라토닌 수면 음료 ‘코자아’, 저당·단백질 간식 ‘라라스윗’·‘랩노쉬’를 판매한다. 프리미엄 쿠키 ‘그래인스쿠키’, 유기농 말차 브랜드 ‘슈퍼말차’ 등 웰니스 브랜드도 선보인다.

명동점도 웰니스 상품군을 확장했다. ‘라라스윗’·‘베러밀’·‘랩노쉬’·‘코자아’ 등 신규 브랜드를 추가했다. K-트렌드 존에는 ‘금옥당’·‘파리바게트 안녕샌드’가 입점했다.

신세계면세점 관계자는 “‘테이스트 오브 신세계’는 한국의 미식과 콘텐츠를 경험할 수 있는 대표 플랫폼”이라며 “향후 글로벌 고객과 브랜드를 연결하는 관문 역할을 강화할 것”이라고 말했다.