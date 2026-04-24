[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 ‘2026년 해양수산 융합형 전문인력 양성사업(한국형 씨그랜트)’ 공모에 국립부경대학교가 영남·제주권 수행기관으로 최종 선정돼 이달부터 본격적으로 사업을 추진한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 대학의 연구 역량을 기반으로 지역 해양수산 현안을 해결하고 현장 수요에 맞는 전문인력을 양성하기 위한 국가 공모 사업이다. 해당 사업은 해양수산부가 주관하고 해양수산과학기술진흥원(KIMST)이 전담한다.

주관기관인 국립부경대학교를 중심으로 제주대학교와 ㈜해양생태기술연구소가 공동연구기관으로 참여하며, 시는 사업비를 지원한다.

시는 이달부터 2030년 12월까지 5년간 국비 37억2000만원, 시비 4억8300백만원 등 총 49억8400백만원을 투입해 사업을 추진한다. 이를 통해 기후변화, 어촌 소멸 등 영남·제주권이 직면한 해양수산 문제를 과학적으로 대응하고, 지역 해양수산 산업의 경쟁력 강화와 신성장 기반 마련을 도모할 계획이다.

사업은 ‘영남·제주권 해양수산업 경쟁력 강화’를 목표로 4대 분야 연구를 중점 추진한다. 주요 내용은 ▷어촌어민 복지 ▷연안 보전 및 개발 ▷해양 문화 관광 ▷해양 수산 안전 등이다. 아울러 석·박사급 전문인력 37명을 양성하고, 이 중 70% 이상인 26명을 해양수산 분야에 취업시키는 등 지역 맞춤형 인재 육성에도 힘쓸 예정이다.

주요 연구 성과가 현장에 적용될 경우 ▷해양바이오 헬스케어 제품화 시 약 8억3000만원의 산업 연관효과 ▷준설토 처리량의 일부를 신재생에너지 기술로 대체할 경우 연간 약 2억원 비용 절감 ▷해양 재난 예측 기술 활용 시 연안 침수 피해 예방을 통한 70조원 규모의 경제적 피해 감소 효과 등이 기대된다.