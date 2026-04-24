여수 소제지구 첫 분양…일부 오션뷰 1679가구 대단지…전국 청약 가능

[헤럴드경제=신혜원 기자] 중흥건설그룹 중흥토건과 우미건설이 전남 여수시 소호동에 조성하는 ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’의 견본주택을 개관한다고 24일 밝혔다.

여수 소제 중흥S-클래스 우미린은 여수 소제지구의 첫 분양 단지로, 전라남도 여수시 소호동 828번지 일원 A3블록과 A4블록에 지하 5층~지상 25층, 총 21개 동, 84·109·135㎡(이하 전용면적) 총 1679가구 규모로 건립된다. 세부 주택형별로 살펴보면 A3블록 ▷84㎡ 878가구 ▷109㎡ 181가구 ▷135㎡ 36가구이며, A4블록 ▷84㎡ 584가구로 구성된다.

분양 일정은 5월 4일과 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 A3블록은 5월 14일, A4블록은 5월 15일에 진행되며, 5월 26~28일까지 3일간 정당계약을 실시한다.

거주지 제한 없이 전국 청약이 가능하다. 여수시 소재 산업단지 종사자의 경우 특별공급이 적용될 예정이다. 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 비롯해 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제 등의 금융 혜택으로 수분양자들의 자금 부담을 낮췄다.

단지는 바다가 인접해 있어 일부 가구에서는 바다 조망이 가능하다. 단지 인근에는 밤바다를 감상하며 걸을 수 있는 바다 위 데크형 해안 산책로 소호동동다리가 있다. 현재 여수시는 이 소호동동다리를 연장 설치하는 소호2지구 연안정비 사업을 추진 중이다. 관광객과 인근 주민을 위한 친수공간과 휴식공간을 추가 조성하는 것으로 오는 2027년 8월 준공 예정이다. 이밖에 소호요트경기장을 비롯해 이순신공원, 안심산 폭포공원 등의 휴식 및 여가 공간과의 거리도 가깝다.

또한 전 가구 남향 위주 배치를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다. 실내 골프연습장과 클라이밍 존을 비롯해 피트니스센터, 작은도서관, 바다 요가존, 게스트하우스, 트렘플린존 등 다양한 커뮤니티 시설도 들어설 예정이다.

단지는 인근의 소호로와 쌍봉로 등을 통해 학동과 웅천 등 편리한 시내 이동이 가능하며, 22번 지방도와도 인접해 순천 방면으로 빠르게 이동할 수 있다. 여수국가산업단지와 여수공항 접근성도 좋고, KTX 여천역과 여수종합버스터미널 등을 이용하기에도 편리한 입지를 갖췄다.

반경 약 500m 거리에 안심초교가 위치하고 소제지구 내에 초등학교 부지도 예정돼 있다. 하나로마트, 여수시청, 여수시립쌍봉도서관, CGV 등 주요 생활·문화시설이 인접해 있다.

한편 여수 소제지구는 여수시 소호동 일대 41만8000㎡ 부지에 약 3084가구, 7000명 이상을 수용할 수 있는 규모로 조성되는 택지개발사업이다. 현재 공동주택용지를 비롯해 축구장 약 2.7개 규모의 상업·근린생활용지와 축구장 약 11개 규모의 공원 및 녹지공간 개발이 진행 중이다.