- 사상~하단선 엄궁역(예정) 직통역세권 및 5,000세대 브랜드 타운 중심 입지

- 계약금 1차 1,000만원 정액제 및 중도금 무이자 등 진입 장벽 낮춰

최근 부산 부동산 시장의 무게중심이 서부산권으로 빠르게 이동하고 있다. 동부산 중심으로 형성됐던 기존 주거 축이 최근 사상~하단선을 비롯해 엄궁대교, 서부산행정복합타운 등 다양한 개발과 맞물리며 점차 발전을 거듭하고 있기 때문이다. 특히 사상구는 교통·산업·주거 인프라가 동시에 확충되면서 서부산권에서 새로운 주거 중심축으로 부상하고 있다는 분석이다.

여기에 사상구는 사상공업지역 일반산업단지를 비롯해, 명지·녹산국가산업단지, 화전지구일반산업단지 등 주변에 다양한 산업시설이 밀집해 있어 향후 직주근접 수요가 확대되는 추세다. 업계에서는 자족 기능이 중장기적으로 서부산 주거가치를 끌어올릴 핵심 요인으로 보고 있다.

이러한 가운데, 사상구 엄궁동의 주거 지도를 바꿀 랜드마크 단지가 본격적인 계약 일정에 돌입한다. 코오롱글로벌은 오는 4월 27일(월)부터 29일(수)까지 3일간 ‘엄궁역 트라비스 하늘채’의 정당계약을 실시한다.

사상구 엄궁동은 9,000여 세대가 밀집한 주거 중심지로, 인근에 생활 인프라가 풍부한 데다 최근 진행 중인 교통망 확충의 직접적인 수혜 지역으로 거론되고 있다. 특히 ‘엄궁역 트라비스 하늘채’는 부산 사상구 엄궁동 엄궁1구역 재개발을 통해 공급되는 대단지로 준공 시 단지 주변으로 약 5,000세대의 대규모 브랜드 타운 형성과 함께 서부산의 신흥 주거 중심으로 자리매김할 것으로 예상된다.

단지는 지하 5층~지상 최고 36층 총 1,670세대 규모로 조성되며, 이 중 전용면적 59~155㎡ 1,061세대가 일반분양된다. 단지의 가장 큰 특징은 사상~하단선 엄궁역(예정)과 단지가 직접 연결되는 ‘직통역세권’이라는 점이다. 직통역세권 아파트는 부산 내에서도 약 5곳에 불과할 정도로 희소성이 높다. 또한, 산지가 많은 부산에서 실수요자 선호도가 높은 평지 대단지라는 점도 장점이다.

단지는 주변에 롯데마트, 엄궁전통시장 등 기존에 조성된 풍부한 생활 인프라를 이용할 수 있다. 교육 환경 면에서는 단지 바로 앞에 엄궁초를 둔 ‘초품아’ 단지이며, 동궁초·엄궁중이 도보권에 자리해 있다.

계약 조건 역시 수요자 부담을 낮춘 점이 특징이다. 계약금은 총 5% 수준으로 책정됐으며, 1차 계약금 1,000만원 정액제가 적용된다. 중도금 60%에 대해서는 전액 무이자 혜택이 제공돼 입주 시점까지 금융비용 부담을 줄였다.

단지 내부 설계도 차별화를 꾀했다. 최고 36층 규모의 랜드마크 단지로 조성되며, 세대당 약 1.5대의 주차 공간을 확보했다. 일부 세대에서는 낙동강과 승학산 ‘듀얼뷰’가 가능하며, 전 세대에 세대 창고 제공 및 모바일 제어 스마트도어록 등 특화 설계도 갖출 예정이다.

커뮤니티 시설로는 스카이라운지, 스카이게스트하우스, 스크린골프장 등이 계획돼 있다. 특히 서부산 최초로 스카이 커뮤니티가 적용했다.

분양 관계자는 “서부산 개발이 본격화되면서 사상·엄궁 일대를 중심으로 주거 수요가 꾸준히 증가하는 흐름을 보이고 있다”며 “초기 자금 부담을 낮춘 계약 조건과 직통역세권 입지, 대단지 상품성을 모두 갖춘 만큼 향후 긍정적인 반응이 기대된다”고 말했다.

한편, 엄궁역 트라비스 하늘채의 견본주택은 부산 사상구 괘법동 일원에 마련돼 있으며, 입주는 2030년 2월 예정이다.