- 베트남 지질광물국과 희토류 탐사·활용 기술 협력 강화 - 희토류 탐사부터 선광·제련까지 전주기 공동연구 추진

[헤럴드경제=구본혁 기자] 반도체, 전기차, 배터리, 신재생에너지 등 미래산업 핵심소재인 희토류 공급망 확대가 추진된다.

한국지질자원연구원(KIGAM)은 23일 베트남 지질광물국(VDGM)과 희토류 자원 분야 공동연구 협력을 위한 협약을 체결하고 글로벌 핵심광물 공급망 대응을 위한 국제 협력을 강화했다고 밝혔다.

양 기관은 ▷베트남 내 이온흡착형 희토류 광상 공동 탐사 ▷희토류 선광 및 추출(제련) 기술 공동 연구 ▷지질·광물 데이터 및 연구 성과 공유 및 전문가 교류 ▷공동 워크숍 및 기술 회의 개최 등을 추진한다. 특히 탐사부터 선광·추출까지 이어지는 전주기 기술 협력 체계를 구축하고, 자원화 기술과 고부가가치 활용 기반을 공동으로 마련하고 내년부터 공동연구에 착수할 계획이다.

베트남은 약 60종의 광물을 보유한 자원 부국으로, 특히 희토류 매장량이 풍부한 국가로 평가받고 있다. 하지만 선광·제련 등 기술적 한계로 인해 자원 개발의 부가가치 창출은 제한적인 상황이다. 이번 협력은 베트남의 자원 잠재력과 한국지질자원연구원의 탐사 및 자원 활용 기술 역량을 결합해 상호보완적 협력 모델을 구축하는 계기가 될 것으로 기대된다.

권이균 한국지질자원연구원장은 “핵심광물은 미래 산업 경쟁력을 좌우하는 필수 기반으로, 안정적인 공급망 확보를 위한 국제 협력의 중요성이 더욱 커지고 있다”면서 “베트남과의 협력을 통해 자원 확보와 기술 경쟁력을 함께 높이고, 글로벌 핵심광물 협력의 새로운 협력 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.