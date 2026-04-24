[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시 풍산시장이 100년의 시간을 거슬러 올라가 옛 장터의 활기를 재현한다.

안동시는 오는 25일과 5월 9일 이틀간 풍산장터 일원에서 ‘1917 풍산장 동행축제 ’백년장터의 맛과 이야기‘를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 축제는 1917년부터 이어온 풍산장의 역사성을 알리고 소상공인과 소비자가 함께 즐기는 상생의 장으로 마련됐다.

축제 기간 풍산장터는 과거로 여행을 떠난 듯한 이색적인 풍경으로 채워진다.

‘1917 주막거리’에서는 안동소주와 한우 불고기, 장터국밥 등 풍산만의 먹거리를 시음하거나 맛볼 수 있으며 ‘장돌뱅이 장터’에서는 보부상 프리마켓과 엿장수, 뻥튀기 등 추억의 주전부리가 관람객을 맞이한다.

이와 함께 국악 공연, 즉석 노래자랑, 장터 버스킹 등이 어우러진 ‘1917 장터공연’이 축제의 흥을 돋울 예정이다.

방문객들을 위한 파격적인 혜택과 이벤트도 풍성하다.

축제 전용 엽전(쿠폰) 구매 시 20% 할인 교환 이벤트가 진행돼 알뜰한 장보기가 가능하며 장터 경매와 흥정 이벤트 등 전통시장만의 재미를 살린 프로그램도 운영된다.

특히 풍산읍 중심상권에서 3만 원 이상 구매한 영수증을 지참하면 ‘순금 1돈’의 주인공이 될 수 있는 경품 응모 기회가 주어진다. 경품 추첨은 행사 당일 오후 4시부터 장옥 무대에서 진행되며, 현장 참석자에 한해 지급된다.

이 축제는 안동의 대표 관광지인 하회마을과 풍산시장을 잇는 ‘전통시장 왔니껴 투어’ 코스와 연계 운영된다.

안동시 관계자는 “이번 축제를 통해 맛있는 먹거리와 즐거운 쇼핑, 그리고 순금의 행운까지 함께하는 풍산장터에서 백년 장터의 깊은 맛과 이야기를 만끽하시길 바란다”고 말했다.