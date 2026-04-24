머스크 vs 올트먼 재판 직전 사적 기록 줄줄이 공개돼 ‘시끌’

[헤럴드경제=이원율 기자]일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 샘 올트먼 오픈AI CEO 사이 재판이 일주일 앞으로 다가왔다. 이러 가운데, 이들의 민낯이 드러난 사적 기록들이 공개돼 미국 내 논란이 이는 분위기다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)는 23일(현지시간) 머스크와 올트먼 간 소송전을 계기로 이들을 비롯, 실리콘밸리 고위급 인사들의 일기와 이메일, 문자메시지 등 민망한 자료들이 법원에 제출됐다고 전했다.

이 중에는 마크 저커버그 메타 CEO가 머스크에게 도움을 주겠다며 연락한 문자메시지도 있었다.

저커버그는 지난해 2월 직접 머스크에게 “정부효율부(DOGE)가 진전을 이루고 있는 것으로 보인다”며 “당신 팀 사람들 신상을 털거나(doxxing) 위협하는 콘텐츠를 지우기 위해 내가 우리 팀에게 경계하라고 당부했다”고 연락했다.

그런가 하면, “내가 도울 수 있는 일이라면 뭐든 말하라”고도 했다.

당시 정부효율부가 연방 공무원을 대량 감원하며 비판 여론이 일었다. 언론에는 정부효율부 직원들의 이름이 공개되기도 했다. 정부효율부를 주도한 머스크는 이에 강한 불쾌감을 보였었다.

지금껏 페이스북과 인스타그램이 이용자들에게 콘텐츠 관련 더 많은 자유를 약속했던 만큼, 저커버그가 이러한 문자를 보낸 일 자체가 부적절하다는 지적도 나온다.

올트먼도 머스크를 향해 “내 영웅”이라는 문자를 보낸 점이 또 다른 제출 자료에서 확인됐다.

그런 한편 머스크가 아마존 창업자인 제프 베이조스를 무시했다는 내용도 나왔다. 2016년 머스크와 올트먼이 주고받은 이메일을 보면 머스크는 아마존보다는 마이크로소프트와의 협력을 선호한다며 베이조스는 “약간 멍청이”며, 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO는 그렇지 않다고 했다.

머스크와 올트먼의 소송전은 이러한 각종 사적 자료들과 함께 진흙탕 싸움이 될 가능성이 커보인다.

앤드루 스톨만 기업 분쟁 변호사는 WP에 법정에서 불꽃 튀는 공방이 예상된다며 “상황이 엉망이 되고 추잡해질 것”이라고 내다봤다.

머스크 측 “오픈AI, 의무 무시” vs 오픈AI 측 “깎아내리기 공격”

현재 머스크는 오픈AI를 상대로 제기한 소송에서 샘 올트먼 CEO와 그레르 브록먼 사장의 해임을 요구하고 있다.

머스크 측은 “자선 기관(재단) 임원이나 이사가 단체의 공익적 사명을 보호하거나 이행하지 못한다면 이들을 해임하는 게 일반적 구제 수단”이라며 “올트먼과 브록먼은 반복해 의무를 무시하고 오픈AI를 이용해 사익을 추구했다”며 요구의 정당성을 강조했다.

머스크 CEO는 오픈AI가 창업한 지난 2015년 초기 자금으로 3800만 달러를 냈지만, 오픈AI가 비영리 약속을 어기고 영리를 추구하며 부당 이득을 취했다고 주장하며 소송을 걸었다.

반면 오픈AI는 캘리포니아와 델라웨이 주 법무장관에 서한을 보내 머스크 측이 자신들을 상대로 벌인 ‘반(反)경쟁적 행위’를 조사해달라고 요청한 상황이다.

지난 6일 미 경제매체 CNBC의 보도에 따르면 오픈AI는 제이슨 권 최고전략책임자(CSO) 명의의 이번 서한에서 머스크 CEO가 저커버그 CEO와 합심해 자사를 깎아내리기 위한 공격을 가하고 있다고 주장했다.