아시아 4개국 의료진 350여명 초청 진행 해부학 이해 기반 정교한 시술 리더십 선언 학술 아카데미 ‘MECA’ 중심 글로벌 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 바이오제약기업 메디톡스가 태국 방콕에서 열린 글로벌 해부학 워크샵 ‘2026 Medytox Global Anatomy Workshop’을 성황리에 마무리했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 지난 22일부터 24일까지 3일간 진행되었으며 대만, 일본, 태국, 한국 등 아시아 각국 현지 의료진 350여명이 참석했다.

메디톡스는 아시아 의료 허브이자 글로벌 게이트웨이로 평가받는 태국에서의 대규모 워크샵 개최를 시작으로 해부학 이해 기반의 글로벌 워크샵을 정기화할 방침이다.

워크샵 첫날에는 ‘해부학으로 완성하는 안면·경부 에스테틱’을 주제로 해부학적 이해에 기반한 안전하고 정교한 시술의 중요성이 강조됐다. 메인 트레이너는 안면·경부 해부학 분야 권위자인 김희진 연세대학교 치과대학 교수가 맡았다. 교육은 안면과 경부의 조직 구조 분석, 초음파 실시간 조직 확인, 부위별 인젝션 매핑 등 이론부터 해부학 실습까지 통합적으로 이뤄졌다.

김희진 교수는 “안면 시술의 정교함은 해부학적 구조와 제품 작용 원리에 대한 이해에서 비롯된다”며 “반복 시술 시 내성 발생 가능성을 고려해 불필요한 복합 단백질을 최소화한 ‘코어톡스’와 같은 저내성형 톡신을 선택하는 것이 중요하다”고 강조했다.

메디톡스는 교육·임상 아카데미 ‘MECA(Medytox Education & Clinical Academy)’를 중심으로 체계적인 글로벌 학술 생태계를 구축할 계획이다. 중립적인 학술 플랫폼을 기반으로 시술 표준과 치료 기준을 제시하며 메디컬 에스테틱 리딩 기업으로 도약한다는 구상이다.

행사 둘째 날인 23일에는 현지법인 ‘메디톡스 타일랜드’와 함께 국제 학술대회 ‘ICLAS 2026’ 인더스트리얼 세션에 참가해 최신 임상 지견을 공유했다. 보툴리눔 톡신과 히알루론산(HA) 필러의 병용 시술, 차세대 톡신 제제 ‘뉴럭스(태국 수출명 메타톡스)’를 활용한 시술 노하우 등이 발표됐다.

메디톡스 관계자는 “이번 워크샵은 메디톡스가 지향하는 의학적 기준의 방향성을 전 세계 의료진과 나눈 자리였다”며 “앞으로 치료 패러다임을 선도하는 기업으로서 글로벌 메디컬 에스테틱의 새로운 기준을 정의해 나갈 것”이라고 말했다.