[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 광산구장애인복지관(관장 고혜영)은 23일 경암근린공원에서 제46회 장애인의 날을 맞아 ‘함께 걸어봄, 즐겨봄, 나눠봄’ 기념행사를 개최했다.

이날 행사에는 광산구장애인복지관을 이용하는 장애인과 보호자, 관계 기관 관계자 등 200여 명이 참석했다.

기념식과 함께 ‘걸어봄’, ‘즐겨봄’, ‘나눠봄’ 등 총 3개의 ‘봄봄봄’으로 장애인에 대한 인식 개선, 지역사회 통합을 위한 체험, 나눔의 장이 마련됐다.

특히, 경암근린공원 내 ‘무장애 나눔길’을 함께 걷는 ‘걸어봄’ 행사는 장애와 비장애 구분 없이 누구나 공평하게 누리는 도시를 위한 실천 의지를 다지는 시간이 됐다.

‘무장애 나눔길’은 광산구가 장애인, 어르신, 임산부, 어린이 등 누구나 안전하고 편하게 숲을 걸을 수 있게 조성한 곳이다.

고혜영 광산구장애인복지관장은 “여러 기관‧단체와 함께 한 이번 기념행사가 모두가 어우러지는 사회로 나아가는 의미 있는 걸음이 되길 기대한다”라며 “무장애 환경으로 조성된 도심공원 산책로를 함께 걸었던 경험이 당연한 일상이 되는 날이 앞당겨지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.