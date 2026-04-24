공약 이행률 98.6%, 서울시 행복지수 1위 등 민선 8기 성과 강조 효도 4종 세트 확대, 재개발·재건축 신속개발 등 핵심 공약 발표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 국민의힘 마포구청장 예비후보가 23일 합정동 선거사무소에서 제9회 전국동시지방선거 출마 선언 기자회견을 성황리에 마무리했다.

이날 현장에는 약 200여명의 구민과 지지자들이 모여 박강수 예비후보를 응원하며 재선 도전에 힘을 실었다.

4년 전 공약 98.6% 완료, ‘박강수식 막힘없는 현장 행정’

박 예비후보는 출마 선언문을 통해 “지난 4년 간 23만 6천건의 민원을 해결했고 640회 현장 구청장실을 운영한 결과 시민 단체와 외부 기관이 인정하듯 공약 완료율 98.6%를 달성하며 구민과의 약속을 천금같이 지켰다”며 소회를 밝혔다.

특히 재임 중 핵심 성과로 ▷외국인 관광객을 14.7배 이상 증가시킨 ‘홍대 레드로드’ ▷3000명 이상의 어르신께 식사를 대접하는 ‘주민참여형 효도밥상’ 등을 꼽았다.

이어 “이러한 노력으로 작년에는 25개 서울 자치구 중 행복지수 1위를 기록했다”며 “바뀐 마포를 향한 압도적인 지지가 제가 다시 신발 끈을 묶는 이유“라며 출사표를 던졌다.

향후 4년의 비전 발표, ‘마포 완성을 위한 5대 초강수’

이어 박 예비후보는 마포의 더 큰 도약을 위한 5대 핵심 공약을 발표했다.

주요 내용으로 ▷효도 4종 세트(효도밥상, 효도숙식경로당, 효도장례식장, 효도학교) 확대 ▷재개발·재건축 신속 추진으로 주거 환경 혁신 ▷마포유수지 ‘365 문화체육 복합개발’ 신속 추진 ▷공공산후조리원 조성 및 베이비시터하우스 마포 전역 확산 ▷종상향·용적률 상향 지원 등을 발표하며 미래 비전을 밝혔다.

아울러, 마포구의 지역 특색을 반영한 구체적인 청사진을 제시했다.

먼저 공덕·아현·도화·용강 지역은 재개발 사업의 신속한 추진과 대규모 체육시설 건립을 통해 주거지를 개선하고, 대흥·염리·신수·서강 권역은 교육특구 활성화와 한강 잔디길 조성으로 ‘주거 삶의 질’을 혁신할 계획이다.

서교·합정·망원·연남 지역은 합정동 군부대 이전과 글로벌 관광 상권 육성으로 ‘마포의 경제 곳간’을 채우고, 성산·상암 지역은 AI 산업단지 조성 및 대장-홍대선 역사 건립 등 ‘미래 전략 산업’에 집중한다는 전략이다.

특히 상암동 소각장 추가 설치에 대해 결사 반대 입장을 분명히 하며, 주민 생존권을 끝까지 수호하겠다는 강력한 의지를 표명했다.

박 예비후보는 질의응답 중 재개발 정책에 대해 “구민 입장에서 판단해 모든 업무를 신속히 추진하겠다”고 설명했다. 이어 유휴 공공건물을 활용한 청년 창업 공간 조성 등 청년 세대를 위한 구체적인 지원책도 밝혔다.

이외에도 “구청장은 정치꾼이 아닌 살림꾼이어야 한다”며, “업무추진비를 아끼고 휴일 없이 마포만을 위해 일해온 지난 4년의 과거를 면밀히 살펴봐 주신다면 구민들께서 다시 한번 현명한 선택을 해주실 것”이라고 말했다.