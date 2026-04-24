[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도와 경주시, 포항시, 포스텍 등 지역 4개 대학은 23일 경주시청에서 ‘경주 소형모듈원자로(SMR) 유치’를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 경주 소형모듈원전(SMR) 초도호기 부지 유치, 포항 철강산업의 수소환원제철 전환을 위한 원전 전력 공급 방안 마련, 소형모듈원전(SMR) 활용 수소 생산 기술 공동 연구 및 전문 인력 양성, 분산에너지 특화지역 지정 등을 위한 긴밀한 협력체계 구축을 목적으로 한다.

특히 경북도와 포항시, 경주시가 견고한 공동 협력 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크며 SMR 유치가 경주 지역을 넘어 포항 철강산업 등 지역 전략산업의 생존과 직결된다는 점을 분명히 했다.

또 지방 소멸 위기 속에서 지역 대학들의 역할도 구체화됐다.

POSTECH, 한동대, 동국대 WISE 캠퍼스, 위덕대는 이번 협약을 통해 소형모듈원전(SMR) 관련 석·박사급 고급 연구 인력부터 현장 실무형 전문 인력까지 체계적으로 양성하고 향후 조성될 경주 SMR 국가산단과 관련 기업들에 필요한 인재를 적기에 공급할 계획이다.

경북도와 경주시는 동경주를 중심으로 지난 10여 년간 국가 소형모듈원전(SMR) 생태계 구축을 추진해 왔다.

문무대왕과학연구소 설립을 통한 소형모듈원전(SMR) 연구개발 기반 마련, 경주 SMR 국가산업단지 조성을 통한 제조기업 육성, 소형모듈원전(SMR) 제작지원센터 설립 추진 등 소형모듈원전(SMR)의 연구개발부터 상용화에 이르는 전주기 구축을 위해 노력하고 있다.

아울러 한수원의 소형모듈원전(SMR) 건설부지 유치공모에 대응해 경주 소형모듈원전(SMR) 유치지원 T/F팀을 발족하고 유치지원 자문회의, 국회 포럼, 시민 설명회를 연달아 개최하는 등 소형모듈원전(SMR) 유치 대응 체계를 가동하고 있다.

양금희 경북도 경제부지사는“이번 업무협약(MOU)은 지자체와 지역대학이 협력해 소형모듈원전(SMR) 기반 동해안 전략산업 육성 및 인재 양성의 선순환 구조를 구축하는 계기가 될 것”이라며“지자체 간 긴밀한 협력을 통해 청정 전력을 확보하고 지역기업의 경쟁력 강화와 첨단산업 유치로 지역경제 재도약의 기반을 마련하겠다”라고 말했다.