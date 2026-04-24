하이퍼그라운드, 한·베트남 행사서 8곳 소개

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점은 23일 한·베트남 비즈니스 파트너십 행사에서 K-뷰티 중소기업을 소개하는 신세계 하이퍼그라운드 쇼케이스를 열었다고 밝혔다.

한·베트남 비즈니스 파트너십 행사는 산업통상부, KOTRA(대한무역투자진흥공사)가 베트남 하노이에서 공동 주관한 행사다. 신세계백화점이 선보인 K-뷰티 브랜드는 쿤달, 배쓰프로젝트, 화이트타월 등 8개사다.

신세계 하이퍼그라운드는 현지 기업인들과 K-브랜드의 베트남 진출 및 공동 상품 기획을 논의하는 시간도 가졌다. 신세계그룹의 온라인 패션 플랫폼 W컨셉도 행사장에 공동 쇼케이스를 열고, K-패션을 알렸다.

김정관 산업통상부 장관과 강경성 KOTRA 사장도 행사장을 방문했다. 김 장관 등은 박주형 신세계 대표와 현장을 둘러보고 K-브랜드의 베트남 진출을 격려했다. 박 대표는 “정부 지원과 함께 경쟁력을 갖춘 중소기업 중심의 K-브랜드가 미국·대만·일본 등으로 나갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

한편 신세계 하이퍼그라운드는 경쟁력 있는 K-패션·뷰티 협력 브랜드의 해외 진출을 지원하는 신세계백화점의 플랫폼이다. 지난 2023년부터 프랑스·이탈리아·독일·태국·일본 등 해외 시장에서 팝업스토어를 비롯해 쇼룸, 수주전시회 등을 개최했다. 지난 3년간 신세계 하이퍼그라운드를 통해 해외 경험을 쌓은 국내 브랜드는 168개에 달한다.