침수우려지역의 종합적인 배수개선 대책 마련... 노후 하수관로 정비로 도로 함몰 예방 및 악취 저감 등 생활환경 개선

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 오는 5월 초 ‘신도림-2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역’을 본격 착수한다.

이번 사업은 기습적인 집중호우 등 이상기후에 대응해 배수 능력을 강화하고, 노후 하수관로로 인한 도로 함몰과 같은 안전사고를 예방하기 위해 추진된다.

서울시 예산 전액으로 추진되는 이번 설계용역은 신도림동 ‘신도림-2 소구역’ 약 17.7㎞ 구간을 대상으로 한다.

구는 이번 용역에 서울시의 상향된 방재성능목표를 반영해 하수관로 규격을 확대하고 통수능을 개선하는 한편, 침수 우려 지역에 대한 종합적인 배수 대책을 수립할 계획이다.

아울러 하수도 악취 저감 방안도 함께 마련해 구민들의 생활 불편을 줄이고 쾌적한 도시환경 조성에 힘을 쏟을 방침이다.

구는 설계용역 결과를 바탕으로 정비계획을 수립한 뒤 단계적으로 정비공사를 추진할 예정이다. 사업이 완료되면 집중호우 시 침수 및 지반침하 위험이 줄어들어, 지역 안전성과 주거환경 만족도가 높아질 것으로 기대된다.