지난 21일 인가 처리…노량진재정비촉진지구 8개 구역 모두 ‘9부 능선’ 돌파 노량진1구역 용적률·세대수 상향 등 반영한 재정비촉진계획 변경 추진…29일 공청회 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)는 지난 21일 노량진1재정비촉진구역(이하 노량진1구역) 주택재개발정비사업의 관리처분계획인가를 처리했다.

이로써 노량진재정비촉진지구 내 8개 구역 모두 재개발 사업의 ‘9부 능선’이라 불리는 관리처분 단계를 넘어서며, 서남권을 대표하는 명품 주거단지 조성이 가시화되고 있다.

특히 노량진1구역(노량진동 278-2번지 일대)은 8개 구역 중 최대 규모이자 지하철 1·7·9호선과 인접한 ‘트리플 역세권’으로, 여의도·용산·강남 등 주요 업무지구와의 접근성이 뛰어나 핵심 사업지로 꼽힌다.

구는 이러한 입지적 강점을 극대화하고자 지난해 7월 서울시가 발표한 ‘재정비촉진계획 수립기준 개선안’을 반영해 재정비촉진계획 변경을 추진 중이다.

변경(안)에는 ▷토지이용계획(도로·공원·택지 등) ▷건축계획(건폐율·용적률·세대수 등)에 관한 사항이 포함된다.

계획 변경이 확정되면 노량진1구역은 용적률이 기존 265.60%에서 299.33%로 대폭 상향돼, 최고 49층·총 3103세대 규모의 초고층 대단지로 거듭날 전망이다.

아울러 구는 사업 완성도를 높이기 위해 오는 29일 오후 3시, 구청 4층 소회의실에서 재정비촉진계획 변경(안)에 대한 공청회를 개최한다.

이날 청취한 주민 의견은 5월 중 예정된 서울시 통합심의 상정 시 적극 반영할 방침이다.

박일하 동작구청장은 “이번 노량진1구역 관리처분인가로 노량진 뉴타운 전체가 명품 주거단지로 탈바꿈할 준비를 끝냈다”며 “향후 서울시 통합심의 등 남은 절차도 신속하게 추진하겠다”고 말했다.