4월 27일부터 11월 15일까지, 고속터미널~한강 연결 통로가 ‘65m 조각 갤러리’로 변신 크라운해태와 협력, 11명 작가 참여 12점 조각 작품 전시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]고속터미널과 반포한강공원을 잇는 지하 공공보행통로가 ‘65m 조각 갤러리’로 변신한다.

서울 서초구는 서초문화재단과 함께 오는 4월 27일부터 11월 15일까지 고터·세빛 관광특구 내 해당 구간에서 공공미술 전시 ‘원더 스트리트(Wonder Street)’를 개최한다.

올해로 2회째를 맞는 전시는 지난해 약 3만 명이 찾으며 큰 호응을 얻은 생활밀착형 공공미술 프로젝트다. 고터·세빛 관광특구를 배경으로 지하 공공보행통로라는 일상적 공간에 ‘놀라움(Wonder)’을 더하는 예술 전시로, 크라운해태의 공공조각 프로젝트 ‘견생조각전(見生彫刻展)’과 연계해 공공과 민간의 협력으로 마련됐다.

이번 전시에는 총 11명의 작가가 참여해 12점의 조각 작품을 선보인다. 동물, 캐릭터, 자연 등 친숙한 소재를 주제로 한 작품들이 약 65m 규모의 피카소 벽화거리를 따라 배치돼 한강으로 향하는 시민과 관광객의 발걸음에 색다른 예술적 즐거움을 더할 예정이다.

공간 연출도 눈길을 끈다. 고속터미널과 연결된 고투몰 G2 게이트에서 출발해 ‘서울의 24시간 벽화’를 감상하며 지하 공공보행통로를 따라 걷다 보면 피카소 벽화거리에서 조각 작품들이 펼쳐진다. 통로 천장에는 설치작품 ‘도란도란’을, 바닥에는 참여 작가 작품을 도형화·재해석한 패턴 시트를 배치해 관람객이 단순히 지나는 길이 아니라 작품 사이를 걷는 듯한 경험을 할 수 있도록 했다. 또 통로 끝에는 ‘고터·세빛 관광특구 라운지’가 있어 관람과 이동, 휴식이 자연스럽게 이어지도록 했다.

전시와 연계한 체험 프로그램도 운영된다. 오는 8월부터는 ‘서초-한강 아트투어(ART TOUR)’를 통해 전문 도슨트의 해설과 함께 전시를 감상, 세빛섬과 반포한강공원 등 인근 관광명소를 둘러보는 프로그램이 마련된다. 외국인 관광객을 위한 영어 도슨트도 함께 운영되며, 부채 만들기와 손거울 만들기 등 체험형 프로그램도 진행될 예정이다.

이와 함께 5월 3일부터 24일까지 매주 일요일 오후 3시부터 7시까지 피카소 벽화거리에서 ‘K-패션&뷰티 코칭 스테이션’이 열린다. 전문 코디네이터의 1:1 퍼스널 컬러 코칭과 AI 피부·두피 진단, K-뷰티 체험, 팝업스토어를 결합해 방문객에게 진단부터 체험, 구매까지 가능한 원스톱 관광 콘텐츠를 제공할 계획이다.

구는 이번 전시가 일상 속 보행 공간을 문화예술 공간으로 확장해 시민과 관광객에게 색다른 공공미술 경험을 제공할 것으로 기대하고 있다. 접근성 높은 보행 동선을 전시장으로 바꿨다는 점에서도 의미가 크다는 설명이다.

구 관계자는 “지하 공공보행통로라는 일상적 이동 공간에 예술의 즐거움을 더해 시민과 관광객이 한강으로 향하는 길에서 자연스럽게 문화적 경험을 누릴 수 있도록 준비했다”며 “앞으로도 서초구만의 차별화된 전시와 체험 콘텐츠를 통해 고터·세빛 관광특구를 머물고 싶은 문화관광 명소로 만들어 가겠다”고 말했다.