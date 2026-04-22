서대문구청, 100명 선정

[헤럴드경제=정호원 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84(본명 김희민·42)가 폐지를 줍는 어르신들을 위해 1억원을 기부했다.

22일 소속사 AOMG에 따르면, 기안84는 최근 폐지 수거 노인 100명에게 총 1억원을 기부했다. 이번 기부 과정과 구체적인 배경은 유튜브 채널 ‘셀럽인’의 ‘기부 설계자’ 콘텐츠를 통해 공개됐다.

기부 대상자는 서대문구청의 협조를 통해 선정됐다. 구청 측은 폐지를 줍는 어르신 중 실질적인 도움이 필요하거나 복지 사각지대에 놓인 100명을 선정했다.

기안84는 이번 기부를 결심한 이유에 대해 “할머니 손에 자라 평소 고생하시는 할머니, 할아버지들을 뵐 때마다 늘 돕고 싶은 마음이 있었다”고 진심을 전했다.

이번 선행은 기안84가 꾸준히 이어오고 있는 ‘100 챌린지’의 일환이다. ‘100 챌린지’는 도움이 필요한 이들에게 1인당 100만원씩 지원하는 프로젝트로, 기안84는 지난 2024년 보육원 아이들을 대상으로 첫발을 뗐다.

이어 지난해 1월에도 웹툰 작가 박태준과 뜻을 모아 보육원 아이들 60명에게 총 6000만원을 전달했다.