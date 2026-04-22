메타아라미드·극세 흡음재 ‘테크텍스틸’서 전시

도레이첨단소재(대표 김영섭)가 독일 전시회에서 전기·전자산업용 첨단 섬유소재를 선보였다.

이 회사는 21∼24일 프랑크푸르트에서 열리는 산업용 섬유 전시회 ‘테크텍스틸 2026’에 참가 중이다. 메타아라미드 섬유, 극세 흡음재 등 혁신 소재기술을 선보여 바이어들의 관심을 끌었다.

메타아라미드 섬유 ‘아라윈’은 한국 최초로 개발한 ‘건식방사 공법’을 통해 400도 이상의 고온을 견디는 내열성과 난연성, 절연성을 고루 갖춘 소재다. 지난해 증설을 통해 연산 총 5400t의 공급능력을 확보했다. 초고압 변압기, 전기차, 고기능 내열복 등에 쓰인다.

또 극세 흡음재 ‘에어라이트’는 폴리프로필렌(PP)과 폴리에스터(PET)를 혼합해 멜트블로운공법으로 제조한 경량의 부직포 흡음재다. 연산 4800t의 공급능력을 보유하고 있으며, 폭넓은 주파수에서 흡음성능이 우수하고 기존 흡음재보다 가벼워 전기차 산업에서 수요가 확대되고 있다.

도심항공모빌리티(UAM) 산업의 성장에 따라 경량의 흡음재 수요는 더욱 증가할 것으로 기대된다고 도레이첨단 측은 전했다.