[헤럴드경제=나은정 기자] 인도를 여행 중이던 미국인 여성이 민박집에서 수상한 음료를 마신 뒤 성폭행을 당했다고 주장해 현지 경찰이 수사에 나섰다.

22일 인디아 투데이와 힌두스탄타임스 등 현지 매체에 따르면 인도 남서부 카르나타카주 코다구 지역을 여행하던 워싱턴 출신의 미국인 관광객이 투숙하던 민박집에서 성폭행을 당했다고 주장했다.

현지 경찰 관계자는 “피해자가 취하게 하는 물질이 든 음료수를 건네받아 마시고 난 뒤 성폭행을 당했다고 주장했다”며 피해자 주장과 증거를 토대로 용의자 1명과 민박집 주인 등 2명을 체포했다고 밝혔다.

용의자는 동부 자르칸드주 출신인 것으로 알려졌으나, 해당 용의자가 음료를 건넨 인물인지 투숙객인지 여부 등은 알려지지 않았다.

조사 과정에서 민박집 주인은 사건 발생 이후 사흘 동안 와이파이를 차단해 피해자가 외부에 도움을 요청하지 못하도록 한 정황도 드러났다.

피해자는 사건 발생 사흘 후에야 민박집을 빠져나와 미국 수사당국에 연락했고, 이후 미 당국이 사건을 인도 경찰에 알리면서 본격적인 수사가 시작됐다.

체포된 용의자와 민박집 주인은 현지 법원 결정에 따라 다음 달 3일까지 구금된 상태다.

인구 14억명의 인도에서는 연간 3만건의 성폭행 사건이 보고되는 등 여성을 대상으로 한 성폭력이 사회적 문제로 지적돼 왔다.

외국인 관광객이 피해를 입는 사례도 잇따른다. 지난해 3월엔 같은 카르나타카주의 함피시 한 호수 부근에서 이스라엘 여성 관광객과 그가 묵고 있던 민박집의 인도인 여성이 집단 성폭행을 당하는 사건이 발생한 바 있다. 현장에 있던 미국인 1명 등 남성 관광객 3명은 주변 운하에 던져졌고 이 중 1명은 사망했다. 가해자 3명은 지난 2월 사형 선고를 받았다.