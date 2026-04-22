[헤럴드경제=박연수 기자] 메이크업 전문 브랜드 ‘루나’가 일본 도쿄 신오쿠보에서 팝업 스토어를 운영한다고 22일 밝혔다.

이번 팝업은 브랜드 인지도 강화와 함께 제품 라인업 확장을 위해 기획됐다. 다음달 13일까지 신오쿠보 셀렉트숍 ‘A:PERS’(에이퍼스)에서 운영된다.

루나 브랜드 담당자는 “앞으로도 현지 맞춤형 마케팅을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.