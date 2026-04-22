전세·대출난 속 잇단 신고가 거래 ‘6억원 풀대출 가능’ 메리트 부각 “광명 등도 갭 메우기 지속 전망”

“서울 분들이 작년부터 많이 왔죠. 강동구 사는 신혼부부들이 대거 넘어왔고요. 강남에 세입자로 사시는 분도 집 보러 오셨어요.”(하남시 A공인중개업소 관계자)

#. 경기 하남시 망월동 미사강변푸르지오 84㎡(전용면적)은 이달 4일 15억1500만원(19층)에 거래되며 신고가를 찍었다. 직전 최고점(2021년11월, 13억9000만원)을 4년 5개월 만에 돌파한 것으로 1년 전(11억원 중후반) 대비 3억원 넘게 오른 가격이다.

10·15대책 후 반년 가까이 지난 가운데 경기 하남시의 아파트의 신고가 체결 사례가 늘어나고 있다. 급등한 서울 대신 6억원 한도 대출을 최대한 활용할 수 있는 지역으로 수요자들이 이동하면서 매물은 급감하고 아파트 가격은 15억원으로 키 맞추기하는 모습이다.

22일 아실에 따르면 하남시 아파트 매물은 전날 기준 2034건으로 1년 전(4219건) 대비 약 52% 급감했다. 이는 경기도 내 가장 큰 감소율이다. 하남에서도 서울 강동구와 맞닿아있는 망월동의 매물 증감률이 -61.2%로 가장 컸다. 선동(-57%), 감이동(-55.7%), 학암동(-50%) 등이 그 뒤를 이었다.

매물 소진율이 높은 지역들의 공통점은 강동구, 송파구 등 서울 지역과 맞닿아있다는 점이다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “전세난 속 매수를 선택하는 이들이 대출을 최대한 활용할 수 있는 하남으로 움직이며 매물이 소화된 것으로 보인다”면서 “그 결과 상품성이 떨어지는 서울 외곽 대신 정주환경에서 우위에 있는 관문도시들이 혜택을 받고 있다”라고 설명했다.

실제 강동구 고덕동 고덕아르테온 59㎡ 매물의 경우 전세가가 8억원 전후로 여기에 주택담보대출을 3억원~4억원 정도를 받으면 미사강변골든센트로 등 하남 미사 지역의 주요 아파트 매수가 가능하다. 강동구 고덕그라시움의 경우 84㎡ 매물 전세가가 10억원 전후지만 주택담보대출을 활용할 경우 송파구 생활권인 하남시 감일동 포웰시티푸르지오라포레를 매수할 수 있다.

전세 물량의 급감 속 ‘이참에 매수하자’는 분위기가 늘어나면서 이 같은 가격 차이는 매수자들의 의사결정에도 반영되고 있다.

지난해 12월 마지막 주 기준(한국부동산원) 누적 12.63% 상승한 강동구의 경우 현재 대장아파트인 올림픽파크포레온의 84㎡ 호가가 20억원 후반대에 달해 주택담보대출을 활용할 경우 한도가 2억원에 불과하다. 고덕그라시움 역시 59㎡ 급매 기준 19억원부터 호가가 시작돼 대출 한도는 4억원이다. 이 때문에 10억원 전후의 자기자본을 보유한 수요자들에게는 상대적으로 가격이 낮으면서도 대출을 최대한 활용할 수 있는 하남이 대안지역으로 주목받는 것이다.

이 같은 흐름은 실제 거래에서도 확인된다. 한국부동산원 부동산통계정보의 ‘매입자 거주지별 아파트 매매거래 현황’에 따르면 지난해 하남시 아파트를 매수한 서울 거주자는 2006명으로 전년(1252명) 대비 약 60% 증가했다. 같은 기간 하남시 전체 아파트 매매 거래가 4093건(2024년)에서 6352건(2025년)으로 늘어나며 시장 전반의 거래 회복 흐름이 함께 반영된 결과다.

거래 증가와 함께 가격은 오름세를 이어가고 있다. 5호선 거여역~마천역과 가까운 위례포레자이 또한 101㎡ 매물이 이달 15억5000만원(4층)에 거래되며 1년 전보다 30% 가까이 가격이 상승했다. 감이동의 포웰시티푸르지오라포레 또한 이달 99㎡ 매물이 14억9500만원(20층)에 거래되며 최고가를 기록했다.

업계에서는 이 같은 흐름이 당분간 계속될 것으로 전망한다. 남혁우 연구원은 “대출규제 속 하남을 비롯해 광명, 구성남 등 입지와 정주환경이 양호한 관문도시를 중심으로 ‘갭 메우기’하는 모습이 이어질 것“이라고 내다봤다.

김희량 기자