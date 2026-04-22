전국 쏠비치 브랜드 기획전 시작 한정판 마그넷·와인 패키지 출시 양양·삼척·진도·남해 전경 담아 객실 1박에 조식 뷔페 할인권 제공

[헤럴드경제=김명상 기자] 소노인터내셔널은 전국 쏠비치에서 여행 경험을 기록하고 체류형 콘텐츠를 강화한 브랜드 기획전 ‘쏠비치 시그니처 마그넷 콜렉션’을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 기획전은 쏠비치 양양·삼척·진도·남해의 전경을 담은 한정판 마그넷과 이탈리아 베네토 지역 ‘파스쿠아’ 와인 3종을 결합한 패키지로 구성됐다. 지역별 리조트 이미지를 활용한 굿즈와 와인 구성을 결합한 형태다.

패키지는 ▷객실 1박 ▷쏠비치 시그니처 트래블 마그넷 ▷파스쿠아 와인 3종(스윗로제, 스윗화이트, 뀌베넘버5) ▷조식 뷔페 할인권(4인)으로 구성된다. 패키지 이용객은 리조트 내 레스토랑에서 와인 반입 시 무료 콜키지 서비스를 제공받는다. 판매 및 투숙 기간은 4월 21일부터 7월 16일까지다.

5월 한 달간 SNS 이벤트도 진행한다. 5월 1일부터 31일까지 쏠비치 리조트를 배경으로 마그넷 인증 사진을 SNS에 게시하고 현장에서 확인한 고객에게 뷰티 브랜드 ‘정샘물’ 키즈 스킨케어 제품을 제공하는 프로모션을 운영한다.

자세한 내용은 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

소노인터내셔널 관계자는 ”쏠비치의 전경을 담은 마그넷을 수집하는 재미와 함께, 이탈리아 파스쿠아 와인으로 미식의 즐거움까지 경험할 수 있도록 이번 기획전을 마련했다”며 “쏠비치에 방문한 고객분들이 여유로운 휴식을 경험하고 즐거운 추억을 만들 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

제목 7개