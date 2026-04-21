서울 서남권의 경제 지도가 마곡지구를 중심으로 재편되고 있다. 마곡동 일대가 대기업 연구개발 센터와 대규모 주거단지, 문화시설이 어우러진 산업단지로 변모하며 강서구 부동산 시장의 흐름을 주도하고 있기 때문.

부동산 전문가들은 “해외 출장이 잦거나 글로벌 파트너십이 중요한 첨단 IT·바이오 기업들에게 마곡은 이제 선택이 아닌 필수가 되고 있다”고 분석했다.

마곡은 이미 연구개발(R&D)과 첨단산업 기반 기업들이 모이는 업무지구로 자리매김해 왔다. 여기에 교통망 변화까지 맞물리면서, “업무 인프라가 갖춰진 곳에서 효율적으로 확장하자”는 기업들의 선택이 더 빨라질 수 있다는 분석도 나온다.

게다가 올해 초 청라하늘대교(제3연륙교)가 공식 개통되면서 마곡의 입지적 위상은 한층 격상되었다. 인천공항과 영종·청라지구에서 마곡을 거쳐 서울 도심으로 이어지는 교통망이 완성됨에 따라, 글로벌 비즈니스 교류가 잦은 기업들에게 마곡은 최적의 거점으로 평가받고 있기 때문.

마곡지구의 대표적인 업무시설 ‘뉴브 클라우드힐스’는 이러한 입지적 비전에 걸맞은 압도적인 제품력을 자랑한다. 지하 4층~지상 11층 규모로 건립된 이 단지는 이미 준공이 완료되어 계약 후 바로 업무를 시작할 수 있다는 점이 최대 강점이다.

내부 시설 역시 최첨단 R&D 환경에 최적화되어 있다. 공유 오피스, 프리미엄 라운지, 세분화된 회의실 등 공용 인프라를 대폭 강화해 단지 내에서 협업과 미팅이 원스톱으로 이루어지도록 설계됐다.

또한, 단순한 업무 공간을 넘어 세미나실, 공유 라운지, 오픈 테라스 등 대기업 수준의 공용 시설을 갖췄다. 특히 눈길을 끄는 것은 ‘분양과 임대 병행 시스템’이다. 자금 운용의 유연성이 필요한 중소기업이나 스타트업은 임대로 시작해 차후 분양 전환을 고려할 수 있어, 사옥 마련의 문턱을 획기적으로 낮췄다.

교통 또한 비즈니스 입지환경으로 탁월한데 9호선 양천향교역 역세권 입지에 위치해 임직원들의 출퇴근 편의성이 높고, 인근 서울식물원과 궁산을 품은 쾌적한 조망은 업무 생산성을 높여준다.

‘뉴브 클라우드힐스’에 대한 자세한 정보는 홍보관에서 상담을 받아볼 수 있다.