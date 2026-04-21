프리미엄 아기 빈백 시장 공략

㈜제이월드산업의 프리미엄 유아용품 브랜드 ‘알집매트’가 신제품 ‘누보 빈백소파’를 오는 5월 중 출시할 예정이라고 밝혔다.

‘누보 빈백소파’는 무향·무독성 프리미엄 EPP 충전재를 적용해 아이의 움직임과 체형에 맞춰 부드럽게 형태를 잡아주면서도 장시간 사용 시에도 꺼짐 없이 초기 탄력을 유지하는 것이 특징이다. 복원력이 뛰어난 EPP 소재를 사용해 빈백의 유연성과 내구성을 동시에 확보했다.

제품은 약 1.5kg의 가벼운 무게와 손잡이 구조를 적용해 아이가 직접 들고 이동할 수 있도록 설계됐다. 거실, 놀이방, 침실 등 다양한 공간에서 자유롭게 이동하며 독서 및 놀이 공간으로 활용 가능하다.

또한 봉제선 대신 파이핑 마감 방식을 적용해 전체 라인을 안정적으로 유지하도록 설계됐으며, 장시간 사용에도 형태가 쉽게 흐트러지지 않는 완성도를 갖췄다.

안전성과 편의성도 강화됐다. 뒷면에는 손 끼임과 긁힘을 방지하는 숨겨진 이중 지퍼 구조를 적용했으며, 생활 방수가 가능한 소재를 사용해 오염 관리가 용이하도록 했다.

디자인은 공간 활용도를 고려한 두 가지 컬러로 구성됐다. 따뜻한 무드의 베이지 계열과 차분한 톤의 그레이 계열을 적용해 다양한 인테리어 환경과 자연스럽게 어우러지도록 했다. 여기에 리얼 가죽 질감을 섬세하게 구현해 아기 가구를 넘어 인테리어 오브제로서의 완성도도 높였다.

알집매트 관계자는 “누보 빈백소파는 아이의 안전성과 사용 편의성, 그리고 공간의 디자인 가치까지 함께 고려한 제품”이라며 “출시 전부터 소비자들의 관심이 이어지고 있다”고 말했다.

한편 누보 빈백소파는 5월 중으로 알집매트 공식 홈페이지에서 출시될 예정이다.