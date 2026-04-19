중구 도시브랜드 ‘이순신1545’ 담은 여권케이스 선착순 배포 영사콜센터 연락처, 여분의 포켓 등 포함한 디자인으로 실용성 제고

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구가 여권 발급 신청 후 수령을 위해 구청을 방문하면 누구에게나 중구 도시브랜드 ‘이순신1545’를 담은 여권케이스를 선착순으로 배포한다.

케이스 앞면에는 중구 정책브랜드 ‘내편중구’를, 뒷면에는 도시브랜드 ‘이순신1545’와 외교부 영사콜센터 연락처를 담았다. 이를 통해 주민들이 해외여행 중 긴급 상황에 처했을 때 즉시 도움을 받을 수 있도록 하는 한편, 중구 브랜드를 국내외에 널리 알리는 효과도 기대된다.

사용 편의성도 높였다. 여권을 쉽게 넣고 뺄 수 있도록 상·하단이 트인 구조로 제작, 카드와 항공권 등을 함께 보관할 수 있는 포켓을 더해 여행 시 활용도를 높였다.

이와 함께 중구는 수요자 중심의 맞춤형 여권 서비스도 지속적으로 운영하고 있다. 지난해 1월부터 구는 ‘찾아가는 여권 교부 서비스’를 통해 거동이 불편한 75세 이상 고령자와 중증 장애인을 직접 방문해 여권을 전달하고 있으며, 4월 현재까지 총 132건을 교부했다.

또 월요일과 수요일에는 오후 6시부터 8시까지 야간 민원실을 운영해 직장인 등 평일 낮 방문이 어려운 주민들의 편의를 돕고 있다. 야간민원실 운영 시간에는 일반여권 접수와 교부 서비스를 이용할 수 있다.