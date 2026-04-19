구윤철·베센트, 워싱턴서 양자면담 베선트, 대미투자 환영 의사 밝혀

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국과 미국 재무수장이 원화 환율의 과도한 변동성이 바람직하지 않다고 공감대를 형성했다.

19일 재정경제부에 따르면 구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 지난 17일(현지 시간) 스콧 베선트 미국 재무장관과 워싱턴DC 미 재무부에서 양자면담을 했다. 이번 면담은 구 부총리가 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석차 워싱턴DC를 방문한 것을 계기로 성사됐다.

두 사람은 원화의 과도한 변동성은 바람직하지 않다는데 인식을 같이 하고, 외환시장 동향에 관해 계속해서 협의해 나가기로 했다.

구 부총리는 또, 지난달 대미투자특별법이 여야 합의로 제정되는 등 양국이 합의한 ‘한미 전략적 투자에 관한 양해각서’를 이행하기 위한 우리 정부의 노력과 그 현황을 설명했고, 베선트 장관은 한국 정부 노력에 환영 의사를 밝혔다.

두 사람은 최근 중동전쟁이 한국 경제에 미치는 영향과 핵심 광물 등 공급망 안정화 방안에 관한 의견도 교환했다.

구 부총리는 한국 정부가 민생·경제 안정을 위해 초과 세수를 바탕으로 26조2000억원 규모의 추가경정예산을 편성하는 등 적극적으로 대응하고 있다고 소개했다.

아울러 올해 G20 의장국인 미국의 주요 의제인 글로벌 성장과 불균형 문제 해결 논의를 지지한다고 전했다.

특히 이를 위해서는 인공지능(AI) 교육을 통한 인적 자원 투자가 중요하다고 강조했다.