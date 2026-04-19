“우린 피에 굶주린 잔인한 적에 맞서야”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 미국과 이란이 2차 종전 회담을 진행할 것으로 전망되는 가운데, 마수드 페제시키안 이란 대통령은 자국의 핵 사용 권리를 강조했다.

19일(현지시간) 이란 반관영 ISNA 통신에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 한 행사에서 “트럼프 대통령은 이란이 핵 권리를 행사해서는 안 된다고 말하지만, 어떤 범죄 때문인지는 언급하지 않는다”고 지적했다.

페제시키안 대통령은 “도대체 그가 누구라고 한 나라로부터 합법적 권리를 박탈하려고 하는가”라며 “우리는 피에 굶주린 잔인한 적에 맞서야만 한다”고 강조했다.

다만 “우리가 전쟁을 부추기는 것이 아니라 스스로를 방어하는 것이라는 인상을 주도록 분위기를 관리해야만 한다”고 언급했다.

페제시키안 대통령은 핵물질 농축을 완전히 포기하라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 압박에 끌려다니지는 않을 것이라는 의지를 내비치면서도 협상에 진지하게 임하겠다는 자세를 보인 것으로 해석된다.

앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 지난 17일 소셜미디어를 통해 호르무즈 해협을 일시적으로 개방한다고 전격 발표했다.

그러나 이튿날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 해협을 다시 폐쇄했으며 미국의 봉쇄가 해제되기 전까지는 재개방이 없을 것이라고 뒤집힌 입장을 내며 이란 지도부 내 의견 불일치를 노출했다.

지난 11일 파키스탄의 중재로 이슬라마바드에서 미국과 이란 대표단이 직접 만나 전쟁 종식 방안을 논의했으나 협상이 결렬된 바 있다. 파키스탄은 2차 회담을 준비하고 있지만 구체적인 날짜는 아직 확정되지 않았다.

협상에서 최대 쟁점은 이란의 우라늄 농축 중단, 호르무즈 해협 개방, 대이란 제재 해제, 이스라엘의 레바논 공격 중단 등으로 꼽힌다.