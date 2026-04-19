최대 300만원 추가 홍보·마케팅 비용도

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시는 무안국제공항 장기 폐쇄로 위축된 여행업계를 지원하기 위해 ‘테마별 특화 여행상품 개발 사업’을 추진한다.

이번 사업은 관광 수요 감소로 어려움을 겪는 지역 여행사를 지원하고 체류형 관광을 활성화하기 위해 마련됐다. 광주시는 여행사 220곳을 선정해 업체당 200만원의 여행상품 기획비를 지원한다.

지원 대상은 제주항공 참사 발생일인 2024년 12월 29일 이전 등록해 현재까지 영업 중인 광주지역 여행사다. 오는 5월 8일까지 신청을 받는다.

선정된 여행사는 개발한 상품을 광주관광 누리집 ‘오매광주’에 등록하면 보조금을 지급받을 수 있다.

판매 실적이 우수한 업체는 최대 300만원의 추가 홍보·마케팅 비용도 지원받는다.

시는 미식·역사·인문·예술·야간·웰니스·축제 등 다양한 테마형 관광상품을 발굴해 지역 관광 경쟁력을 강화하고 체류형 관광으로 확대할 계획이다.

최종 지원 대상은 심사를 거쳐 5월 중 발표된다.

이승규 광주시 신활력추진본부장은 “무안국제공항 장기 폐쇄로 어려움을 겪는 여행업계를 지원하기 위해 사업을 마련했다”며 “지역관광 활성화를 위한 정책을 지속 추진하겠다”고 전했다.