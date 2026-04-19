후반 4연속 보기 탓 3R 1언더파 그쳐 “코스가 건조했는데 전략 잘못 세웠다”

[헤럴드경제=조용직 기자] 김세영이 LPGA투어 JM 이글 LA 챔피언십 3라운드에서도 선두를 달리며 6개월 만의 우승 도전을 이어갔다.

김세영은 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 엘카바예로CC(파72·6679야드)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 5개와 보기 4개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다.

중간 합계 15언더파 201타를 기록한 김세영은 2라운드에 이어 단독 선두를 지켜냈다. 지난해 10월 전남 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 투어 13번째 트로피를 차지했던 김세영은 6개월 만에 우승 기회를 맞이했다.

김세영은 전반 1번 홀(파5)을 시작으로 3번 홀과 5번 홀(이상 파4), 7번 홀(파5), 9번 홀(파3)까지 ‘징검다리 버디’로 기세를 올리며 2위권을 멀찍이 따돌렸다. 하지만 후반에는 버디 없이 14번 홀(파4)부터 4개 홀 연속 보기를 쏟아내며 추격을 허용했다.

윤이나를 비롯한 공동 2위(13언더파 203타)와는 두 타 차가 됐다.

바람에 고전했다고 털어놓은 김세영은 “롤러코스터 같은 경기를 했다. 후반에 연속 4개의 보기가 나와서 저도 깜짝 놀랐다”면서 “코스가 건조했는데 전략을 잘못 세운 게 문제인 것 같다”고 돌아봤다.

그는 “컨디션이 좋을 때는 치고 나가더라도, 안 좋을 때는 밸런스를 맞추면서 하는 게 좋을 것 같다”고 말했다.

지난해 LPGA 투어에 데뷔해 아직 우승이 없는 윤이나는 해나 그린(호주) 등과 공동 2위 그룹으로 김세영의 뒤를 쫓으며 역전 우승을 노린다.

공동 6위 임진희(12언더파 204타), 9위 이미향(11언더파 205타)에게도 기회가 있다. 유해란은 공동 19위(8언더파 208타), 박금강은 공동 23위(7언더파 209타), 주수빈과 안나린은 공동 30위(6언더파 210타)로 3라운드를 마쳤다.

한편 이번 대회는 애초 총상금이 375만달러였으나 이날 후원사가 100만달러 인상을 발표해 475만달러(약 69억7000만원)가 됐다.