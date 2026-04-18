국민 여론조사·당원투표 합산

국민의힘 서울시장 경선 후보인 박수민 의원(왼쪽부터), 윤희숙 전 의원, 오세훈 서울시장. [연합]
국민의힘 서울시장 경선 후보인 박수민 의원(왼쪽부터), 윤희숙 전 의원, 오세훈 서울시장. [연합]

[헤럴드경제] 국민의힘은 18일 6·3 지방선거 서울특별시장 최종 후보를 발표한다.

당 공천관리위원회는 지난 16∼17일 실시된 국민 여론조사와 당원 투표 결과를 합산한 경선 결과를 이날 오전 발표할 예정이다.

국민의힘에서는 박수민 의원, 오세훈 현 서울시장, 윤희숙 전 의원(가나다순)이 최종 후보 자리를 놓고 경선을 치러왔다.


soohan@heraldcorp.com