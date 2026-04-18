국민 여론조사·당원투표 합산
[헤럴드경제] 국민의힘은 18일 6·3 지방선거 서울특별시장 최종 후보를 발표한다.
당 공천관리위원회는 지난 16∼17일 실시된 국민 여론조사와 당원 투표 결과를 합산한 경선 결과를 이날 오전 발표할 예정이다.
국민의힘에서는 박수민 의원, 오세훈 현 서울시장, 윤희숙 전 의원(가나다순)이 최종 후보 자리를 놓고 경선을 치러왔다.
soohan@heraldcorp.com
입력 2026-04-18 09:22:31
국민 여론조사·당원투표 합산
[헤럴드경제] 국민의힘은 18일 6·3 지방선거 서울특별시장 최종 후보를 발표한다.
당 공천관리위원회는 지난 16∼17일 실시된 국민 여론조사와 당원 투표 결과를 합산한 경선 결과를 이날 오전 발표할 예정이다.
국민의힘에서는 박수민 의원, 오세훈 현 서울시장, 윤희숙 전 의원(가나다순)이 최종 후보 자리를 놓고 경선을 치러왔다.
1인당 성과급 평균 5.4억원 약속에도…삼성전자 노조 투쟁 일변도
[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자 노동조합이 다음달 총파업 의지를 재확인하면서 반도체 산업을 넘어 국가 경제에 악영향을 끼칠 것이란 우려의 목소리가 나온다. 삼성전자가 지난달 말 임금 협상 타결을 위해 업계 최고 수준 보상을 약속했지만 노조는 투쟁을 예고하고 있다. 반도체 생산 라인이 멈추면 당장 수십조원 규모의 손실이 불가피하다. 노조는 최대 30조원에
단독 [단독] 옥주현에 한남더힐 190억에 판 SPC사장, 205억 주고 父소유 집 매수 [부동산360]
가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현에게 고급주택 한남더힐을 최고가에 매도한 허희수 상미당홀딩스(옛 SPC그룹) 사장이 아버지인 허영인 상미당홀딩스 회장 소유 고급빌라 두 채를 각각 102억원, 103억원에 매수하는 계약을 체결했다.
“봄 날씨 너무 좋다했더니” 역대 최고 지독한 날씨 온다…올 여름, 단단히 각오해야 [지구, 뭐래?]
날씨 좋다는 얘기가 절로 나오는 요즘 날씨. 선선한 바람과 적당한 온도, 구름 사이로 내리쬐는 햇볕의 따뜻한 기운까지. 이는 기록적인 추위를 기록한 1월과는 상반된 2월의 따뜻한 겨울, 이어 3월 내내 따뜻한 기온이 이어졌기 때문이다. 이렇다 할 꽃샘추위도 나타나지 않았다. 3월 둘째 주부터 최고기온이 15도를 넘나들더니, 중순부터는 20도 내외의 기온이 이어졌다. 미세먼지는 여전했지만, 비 오거나 흐린 날이 많지 않았다. 틀린 얘기는 아니다. 하지만 3월은 유독 날씨 변동성이 큰 계절이다. 지난해만 해도 일정하게 따뜻한 기온이 유지되지 않았다. 예컨대, 지난해 3월 중순 서울에는 때아닌 폭설이 내려, 시민들의 불편이 커지기도 했다. 올해는 봄 날씨가 따뜻하다 보니, 벚꽃도 유독 일찍 찾아왔다. 이른 주말, 토요일에 비 소식이 예고됐지만 예상 강수량에 미치지 못하며 낮 동안 하늘이 맑았다. 벚꽃 명소는 나들이객으로 붐볐다. 주말, 그리고 맑은 날씨와 만개한 벚꽃 등 어려운 조건이 맞
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하