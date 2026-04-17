[헤럴드경제=조용직 기자] 브리지스톤골프의 V300 9이 2025년 골프존마켓 남성 아이언 판매 부문에서 1위에 올랐다.

판매 순위는 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지, 온라인 및 오프라인 채널 판매 수량을 합산한 결과이다. 단일 모델 판매 수량 기준 V300 9은 1위(13%), V300 8은 4위(5%)에 오르며 V300 시리즈로만 총 18%의 높은 판매 수량 비중을 차지했다. 이와 함께 241CB (2%), 242CB+ (1%)까지 합하면 브리지스톤골프 전체 아이언 라인업의 판매 비중은 21%에 달한다.

브랜드 관계자는 “V300 시리즈가 넘버원 아이언이 된 건 24년간 10세대를 거쳐오며 특유의 타감과 높은 관용성이 입소문을 타고 지금과 같은 ‘믿고 치는 아이언’의 위치가 된 것”이라고 설명했다.

브리지스톤골프에서 올해 출시한 V300 X 또한 시장에서 좋은 평가를 받고 있다. 팀 브리지스톤 안선주 프로가 올 시즌 이 클럽을 채택했다.

브리지스톤골프 관계자는 “V300 시리즈를 꾸준히 사랑해 주시는 고객들에게 감사하다”며 “24년간 수많은 개선과 검증으로 증명된 V300 시리즈의 명성을 이어 V300 X 또한 최고의 만족감을 선사하겠다”고 전했다.