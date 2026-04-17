[헤럴드경제=나은정 기자] 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 17일 한동훈 전 국민의힘 대표를 허위사실 유포 혐의로 고소하자 한 전 대표가 맞고소를 예고했다.

부산 북갑 보궐선거 출마를 공식화한 한 전 대표는 이날 전 후보가 자신에 대한 고소장을 제출한 데 대해 “전 후보를 무고죄 및 공직선거법상 허위사실 유포죄로 즉각 맞고소한다”고 밝혔다.

그러면서 “‘까르띠에 시계를 받았는지 안 받았는지를 말하라’는게 어떻게 흑색선전인가, ‘전재수 시계 수수 확인’이라고 보도한 언론도 싹 다 고소하라”며 “‘안 받았다’고 한마디도 못 하면서 적반하장”이라고 비판했다.

한 전 대표는 전 후보를 상대로 연일 통일교 금품수수 의혹을 제기하고 있다. 전 후보는 통일교 측으로부터 까르띠에 시계 등 금품을 수수한 혐의로 검·경 합동수사본부 수사를 받은 끝에 구체적 증거가 없다는 이유로 불기소 처분을 받았다.

전 후보는 이날 한 전 대표를 공직선거법상 허위사실 유포 혐의로 고소하고 “유죄를 확신한다”며 “악의적인 흑색선전과 선동을 반복할수록 그 책임은 더욱 무거워질 것”이라고 밝혔다. 이어 “이번만큼은 부디 휴대전화 비밀번호를 꼭 풀고 수사에 성실히 임하시기 바란다”고 덧붙였다.

전 후보는 전날 채널A와 인터뷰에서 “수사 과정에서 일관되게, 확고하게 통일로부터 불법적인 금품 수수 없었다고 했다”며 “더 중요한 것은 합수본 수사 결과에 전재수가 시계 받았다는 내용 자체가 아예 없다는 것”이라고 강조했다.