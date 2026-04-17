3년 만기 최대 720만 원에 이자까지…청년 미래 설계 든든한 발판

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시가 근로 청년의 자산 형성을 지원하는 ‘청년 희망디딤돌 통장사업’을 통해 청년 자립 기반 강화에 나섰다.

나주시는 2026년 청년 희망디딤돌 통장사업 신규 참여자 56명을 오는 5월 8일까지 모집한다고 17일 밝혔다.

이 사업은 근로 중인 청년이 매월 10만 원을 저축하면 나주시가 동일 금액인 10만 원을 추가 적립해 주는 자산 형성 지원사업이다.

3년 만기 시 본인 저축액 360만 원과 시 지원금 360만 원을 더해 총 720만 원과 이자를 함께 수령할 수 있다.

신청 대상은 나주시에 거주하는 18세 이상 45세 이하 청년으로 현재 근로 중이거나 사업을 운영 중이어야 하며 가구 소득인정액이 기준 중위소득 120% 이하일 경우 신청 가능하다.

다만 국가 또는 타 지자체의 유사 자산 형성 지원사업에 참여 중이거나 이미 지원을 받은 경우에는 대상에서 제외된다.

신청은 4월 20일부터 5월 8일까지 주소지 관할 읍면동 행정복지센터 방문 또는 등기우편을 통해 접수할 수 있다.

나주시는 가구 소득, 거주 기간 등 요건을 종합적으로 심사해 오는 7월 최종 대상자를 선정할 계획이다.

강상구 나주시장 권한대행은 “청년들이 안정적인 미래를 준비하고 자립 기반을 다지는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년의 삶의 질 향상과 경제적 자립을 위한 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.