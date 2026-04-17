[헤럴드경제=이명수 기자] 응급환자가 병원을 못 찾는 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’ 사고가 계속되는 가운데 , 119 구급대가 현장에 도착한 이후 병원으로 출발하기까지 60 분을 넘기는 사례가 급증한 것으로 나타났다 .

뉴시스에 따르면, 국회 보건복지위원회 서영석 더불어민주당 의원이 소방청과 대구광역시·경상남도·전라남도 소방본부로부터 받은 자료를 분석한 결과 현장 체류시간이 60분을 초과한 이송 건수는 2023년 이후 해마다 증가해왔다 .

구체적으로 보면 현장 체류 60분 이상 이송건수는 2023년 3만3933 건에서 지난해 7만9455 건으로 2.3 배 증가했다 . 이중 60~120 분 구간은 3882건에서 9882건으로 2.5 배 늘었고 120 분을 초과한 사례도 452건에서 934건으로 2배 이상 증가했다.

특히 전국 이송건수는 2023년 199만3047 건에서 지난해 173만2957 건으로 13.1% 감소했음에도 30분을 초과한 이송 건수는 2.4 배 증가하며 전체 이송에서 차지하는 비중이 1.9% 에서 5.2% 로 급증했다 .

최근 산부인과 장시간 이송 사례로 알려진 대구의 사례를 보면 전체 이송건수는 2023년 9만102건에서 지난해 7만8134 건으로 약 13.3% 감소했지만 60분 초과 이송은 1078건에서 2728 건으로 오히려 2.5 배 늘었다.

관내에서 병원을 찾지 못해 타 시·도로 이송한 관외이송도 144건에서 494건으로 3.4배 급증했다. 서영석 의원은 이러한 흐름이 지역 응급의료체계 전반의 수용 역량 약화를 보여주는 신호라고 밝혔다 .