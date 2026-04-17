- 디지털 트윈·배터리·수소 화재 대응, 미래 핵심기술 비전 발표

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국건설기술연구원이 AI디지털 트윈 화재예측·배터리·수소 화재 대응, 친환경 내화 소재 등 초지능 화재안전 연구개발(R&D)에 박차를 가한다.

한국건설기술연구원 화재안전연구본부는 16일 개소 20주년을 맞아 서울 LW 컨벤션 센터에서 기념식을 개최했다.

이번 20주년 기념식에서는 지난 20년간의 화재안전 기술 발전사를 돌아보는 기념 공간을 마련하고, 미래 30년을 향한 ‘초지능형 화재안전’ 비전을 제시하는 등 과거와 미래를 아우르는 연구 방향을 공유했다.

화재안전연구본부는 ‘함께한 화재안전 20년, 함께할 미래안전 100년’을 슬로건으로 제시하고, 2050년까지 달성할 본부의 역할과 책임(R&R)을 공개했다. ▷AI·디지털 트윈 기반 화재 예측 ▷리튬이온 배터리 및 수소 화재 대응 ▷친환경 내화 소재 개발 ▷글로벌 화재 안전 표준 선도 등이 포함됐다.

박선규 한국건설기술연구원장은 “화재안전연구본부는 지난 20년간 국내 기술 발전을 견인하며 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보했다”며 “국민이 화재로부터 더 안전하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 현안 해결과 건설산업 혁신성장에 앞장서겠다”고 밝혔다.