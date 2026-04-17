EU 집행위 통상·경제안보 집행위원 면담

[헤럴드경제=문혜현 기자] 위성락 국가안보실장은 17일 방한 중인 마로시 셰프초비치 유럽연합(EU) 집행위원회 통상·경제안보 집행위원을 만나 범부처 경제안보 협의 채널이 필요하다는 공감대를 확인했다.

청와대는 위 실장이 셰프초비치 위원과 한-EU 간 경제안보 협력 강화에 대해 논의했다며 이같이 밝혔다.

양측은 먼저 현 중동지역 정세 속에서 에너지 수급 및 가격 변동성에 따른 어려움을 해결하기 위한 각국의 노력에 대해 공유했다. 양측은 “중동 상황이 초래한 에너지 공급망 위기로 각국의 경제안보 강화 노력이 보다 중요해졌다”고 평가했다.

특히, 위 실장과 셰프초비치 위원은 “엄숙한 경제안보적 위기일수록 한국과 EU같이 상호신뢰할 만한 유사 입장국들이 긴밀히 협력하고 공조해야 한다”고 목소리를 모았다.

또 이를 위해 한-EU 간 주요 경제안보 부처들이 포괄적으로 참여하는 범부처 경제안보 협의 채널이 필요하다는 점도 확인했다. 이 밖에 양측은 중동 외 국제 정세 전반에 대해서도 의견을 교환했다고 한다.

청와대는 “정부는 중동 상황을 비롯해, 급변하는 글로벌 정세 속 공급망 자원안보 위기 상황에서 EU와 경제안보를 강화하기 위해 핵심광물·공급망을 포함한 제반 분야에서 지속 협력해 나갈 것”이라고 말했다.