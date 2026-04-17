의협·한의협·약사회 방문…현장 중심 협력 논의와 소통 행보 시작

[헤럴드경제=이태형 기자] 홍승권 건강보험심사평가원장은 17일 “현장의 목소리를 이정표 삼아 국민에게 신뢰받는 건강보험 제도를 함께 만들어 가겠다”고 말했다.

홍 원장은 이날 대한의사협회, 대한한의사협회, 대한약사회를 방문하고 “우리가 직면한 보건의료의 다양한 과제들은 어느 한 기관의 노력만으로는 해결할 수 없다”며 이같이 밝혔다.

홍 원장의 이날 방문은 취임 이후 보건의료 현장의 다양한 목소리를 청취하고, 주요 현안에 관한 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

의협을 방문한 홍 원장은 “의료계가 직면한 현실적 고민에 깊이 공감하고 있다”며 “현장의 목소리를 정책과 제도에 충실히 반영해 나갈 수 있도록 지속해서 소통하고 협력하겠다”고 말했다.

이어 한의협을 찾은 홍 원장은 “한의학의 가치와 잠재력을 존중하며, 보건의료의 균형 있는 발전을 위해 함께 지혜를 모아 나가겠다”고 밝혔다.

홍 원장은 또 약사회를 방문해 “국민 건강 최일선에서 헌신하는 약사회의 노고에 감사드린다”며 “안전한 의약품 사용환경 조성을 위해 함께 노력해 나갈 것”을 당부했다.

홍 원장은 앞으로도 대한병원협회, 대한치과의사협회 등을 방문해 소통 접점을 전방위적으로 확대해 나갈 계획이다.