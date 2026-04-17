[헤럴드경제=김현경 기자] 한국문화관광연구원 신임 원장에 황교익(64) 씨가 선임됐다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 17일 한국문화관광연구원 원장에 황교익 씨를 임명하고, 임명장을 수여했다. 신임 원장의 임기는 3년이다.

황 신임 원장은 중앙대학교 신문방송학과를 졸업한 뒤 농민신문사 기자, 향토지적재산본부 연구위원, 서울공예박람회 총감독을 지냈다. 2017년부터는 부산푸드필름페스타 운영위원장을 맡는 등 다양한 문화 콘텐츠 현장에서 활동해 왔다.

또한 저술과 방송, 강연 등 다양한 매체를 통해 대중과 소통해 왔다.

한국문화관광연구원은 문화예술, 문화 산업·관광 진흥을 위한 연구, 조사, 평가를 목적으로 2002년에 통합 개원한 연구기관으로, 정책 개발 지원과 통계 생산·분석 등을 수행하고 있다.

최 장관은 “신임 원장은 깊은 통찰과 다양한 현장 경험을 바탕으로 한국문화관광연구원을 혁신하고 기관이 ‘K-컬처’를 선도하는 연구기관으로 도약하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.