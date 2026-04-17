누적 2169건 이용…건강한 조직문화 확산

[헤럴드경제=윤성현 기자] SK에코플랜트가 임직원뿐 아니라 가족까지 아우르는 심리상담 프로그램을 운영하며 구성원 케어를 강화하고 있다고 17일 밝혔다.

SK에코플랜트가 운영 중인 심리상담 프로그램 ‘에피케어(Eco People Care)’는 불안·우울 등 개인 정서 문제부터 직무 스트레스, 자녀 양육, 가족 갈등 등 다양한 주제를 종합적으로 다룬다.

2022년 6월 도입 이후 지난해 말 기준 누적 상담 건수는 2169건으로 집계됐다. 도입 3년 6개월 만에 2000건을 넘어섰으며, 상담 이용자 가운데 가족 비중도 50%를 웃돌았다. 참여 구성원 만족도 역시 꾸준히 상승하고 있다는 설명이다.

상담은 대면·전화·화상·카카오톡 등 온·오프라인 채널을 통해 진행된다. 1회 50분 기준 연 5회까지 전액 무료로 지원되며, 필요 시 추가 상담도 가능하다. 전용 사이트를 통한 자가 마음검진 서비스도 제공해 직무 스트레스 요인을 진단하고 맞춤형 해결 방안을 안내한다.

상담 과정에서 발생하는 정보는 비밀보장 원칙에 따라 철저히 관리된다. 개인의 상담 여부와 구체적 내용은 외부에 공개되지 않으며, 익명성을 기반으로 안심하고 이용할 수 있도록 했다.

SK에코플랜트 관계자는 “구성원의 삶의 질 향상과 건강한 조직문화 확산을 위해 다각적인 노력을 이어가겠다”고 말했다.