구장·선수 숙소·실내훈련장 갖춘 복합시설

[헤럴드경제=윤성현 기자] 동부건설이 충청남도 천안시 서북구 입장면 가산리 일원에 조성된 코리아풋볼파크를 성공적으로 준공했다고 17일 밝혔다.

코리아풋볼파크는 옛 대한민국 축구종합센터를 대체하는 대한축구협회의 새로운 베이스캠프로, 동부건설이 단독 시공을 맡았다. 대지면적 11만5433㎡, 연면적 3만5409㎡ 규모로 아웃도어 스타디움과 인도어 스타디움, 선수 숙소, 지원시설 등을 갖췄다.

시설에는 가로 68m 세로 105m 규격 축구장 6면과 가로 100m 세로 100m 운동장 1면, 296대 규모의 주차 공간이 조성됐다. 대한축구협회는 지난 7일 공식 개관식을 열고 본격 운영에 돌입했다. 대한축구협회는 코리아풋볼파크를 중심으로 과학적 훈련 체계와 육성 모델을 고도화한다는 계획이다.

동부건설은 스타디움과 실내훈련시설, 숙소동, 커뮤니티 기능을 결합한 복합 스포츠 인프라를 안정적으로 구현하며 시공 역량을 입증했다는 평가를 받는다. 선수 동선과 관람객 편의, 체류 기능을 함께 고려한 고난도 프로젝트를 성공적으로 마무리했다는 설명이다.

코리아풋볼파크는 전주월드컵경기장, 수원야구장 증축·리모델링 등 동부건설이 축적해 온 스포츠·문화시설 시공 경험의 연장선에 있다. 최근 올림픽 스포츠 콤플렉스 조성공사까지 수행하며 관련 실적을 확대해온 만큼, 이번 준공을 통해 대형 스포츠 인프라 분야 경쟁력을 재확인했다.

동부건설 관계자는 “코리아풋볼파크는 한국 축구의 미래를 담아낸 상징적 프로젝트”라며 “복합 스포츠 시설 시공 경험과 품질관리 역량을 바탕으로 다양한 공공·문화·체육 인프라 사업에서 차별화된 경쟁력을 이어가겠다”고 말했다.