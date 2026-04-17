서울 아파트 처분 여부엔 “재건축 완공되면 판단…사는 곳은 평택”

[헤럴드경제=양대근 기자] 경기 평택을 재보궐 선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표가 표심 공략에 본격적으로 나선다.

17일 조 대표는 오전 한 유튜브 채널에 출연해 평택으로의 이사와 관련 “지금 몇 군데 후보를 부동산 공인중개사와 알아봤다”며 “다음 주에 집 계약을 해야 하고, 선거사무소도 계약해야 하고, 후원 사무실도 열어야 한다”고 밝혔다.

홍준표 전 대구시장이 전날 페이스북 글을 통해 자신과 한동훈 전 국민의힘 대표를 향해 ‘자아도취’라고 싸잡아 비난한 데 대한 질문엔 “홍 전 시장께 감사 인사드리고 싶은 게 하나 있다”며 “제가 2019년 검찰 수사를 받을 당시 국민의힘 소속 정치인이셨는데 과잉수사라고 지적해주셨다. 예비후보 등록하면 선거운동을 해야해 선거에서 이기고 난 뒤에 홍 전 시장님을 찾아뵙겠다”고 설명했다.

이어 “제가 창당할 때부터 지금까지 단 한 번도 꽃길이 깔린 적은 없다”며 “더불어민주당과 협력하면서도 경쟁하며 여기까지 오지 않았느냐”고 했다. ‘앞으로도 평택을에서 계속 정치를 하겠느냐’는 질문엔 “평택을에서 승부를 걸어야죠”라며 “국민만 보고 가겠다”고 답변했다.

그는 ‘평택으로 이주하면서 서울 집도 처분하느냐’는 추가 질문엔 “(재건축이) 완공되고 나면 그것을 팔라고 말씀하시는지는 모르겠는데, 사고파는 문제는 그때 판단하고, 사는 것은 평택에 살아야죠”라고 했다.

조 대표의 서울 아파트는 현재 재건축 중이다. 조 대표는 이날 평택시 선거관리위원회를 찾아 예비후보로 등록한다.